Практична фаза розведення у Петрівському завершена - ООС

Опівдні понеділка, 11 листопада завершилася практична фаза розведення сил і засобів на ділянці Богданівка-Петрівське на Донбасі. Про це повідомив керівник пресцентру Операції об'єднаних сил (ООС) Андрій Агеєв.

"Сьогодні після 12:00, тобто з початком четвертої доби, українська сторона через МЗС поінформувала ОБСЄ, що ми завершили цей перший етап розведення сил і засобів", - заявив він інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Також, за його словами, також після опівдня, розпочнеться етап розмінування цієї ділянки.

Нагадаємо, що розведення сил на лінії розмежування в районі села Петрівське у Донецькій області розпочалося 9 листопада. Це остання з трьох ділянок, розведення на яких було передбачене рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську у вересні 2016 року.

Прогрес у розведенні на цих ділянках у Києві та Москві називають передумовою для проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав та уряду.

1 листопада завершилося розведення сил і засобів у Золотому Луганської області. Наприкінці червня цього року відбулося розведення сил у Станиці Луганській.

7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що після розведення сил у Станиці Луганській на КПВВ створено "Швейцарію", а у місцях, де війська розведені - "немає вогню".