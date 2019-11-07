 Практична фаза розведення у Петрівському завершена - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2019

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Новини

Практична фаза розведення у Петрівському завершена - ООС

У пресцентрі ООС заявляють, що практична фаза розведення сил на Донбасі в районі Петрівського завершилась і у вівторок розпочнеться розмінування.

Бойовики пускають білу ракету - сигнал до готовності до розведення сил біля Петрівського на Донбасі

Бойовики пускають білу ракету - сигнал до готовності до розведення сил біля Петрівського на Донбасі (фото з архіву)

Опівдні понеділка, 11 листопада завершилася практична фаза розведення сил і засобів на ділянці Богданівка-Петрівське на Донбасі. Про це повідомив керівник пресцентру Операції об'єднаних сил (ООС) Андрій Агеєв.

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"Сьогодні після 12:00, тобто з початком четвертої доби, українська сторона через МЗС поінформувала ОБСЄ, що ми завершили цей перший етап розведення сил і засобів", - заявив він інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Також, за його словами, також після опівдня, розпочнеться етап розмінування цієї ділянки.

Нагадаємо, що розведення сил на лінії розмежування в районі села Петрівське у Донецькій області розпочалося 9 листопада. Це остання з трьох ділянок, розведення на яких було передбачене рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську у вересні 2016 року.

Прогрес у розведенні на цих ділянках у Києві та Москві називають передумовою для проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав та уряду.

1 листопада завершилося розведення сил і засобів у Золотому Луганської області. Наприкінці червня цього року відбулося розведення сил у Станиці Луганській.

7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що після розведення сил у Станиці Луганській на КПВВ створено "Швейцарію", а у місцях, де війська розведені - "немає вогню".

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