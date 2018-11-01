 ″Право і Справедливість″ програє вибори мерів у великих містах Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

"Право і Справедливість" програє вибори мерів у великих містах Польщі

У другому турі місцевих виборів у Польщі кандидати в мери Кракова і Гданська від правлячої націонал-консервативної партії "Право і справедливість" програють опозиціонерам.

У Польщі пройшов другий тур місцевих виборів

У Польщі пройшов другий тур місцевих виборів

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Анджей Дуда заявив, що тема компенсацій за збитки, завдані Польщі Німеччиною за часів Другої світової війни, ще не закрита. Раніше ФРН вже відхиляла ці вимоги, оскільки Польща відмовилась від компенсацій у 1953 році. (28.10.2018)

Правляча партія "Право і справедливість", за даними екзит-полів, набрала 32,3 відсотка голосів на місцевих виборах у Польщі. Опозиції вдалася лише одна велика перемога - у боротьбі за посаду мера Варшави. (21.10.2018)

Кандидати від правлячої партії Польщі "Право і справедливість" (ПіС) програють другий тур виборів мераів у Кракові і Гданську. На це вказують оприлюднені ввечері в неділю, 4 листопада, дані екзит-полів соціологічної компанії Ipsos. У обох містах опозиційні кандидати набирають близько 65 відсотків. І в Кракові, і в Гданську чинні мери висувалися від опозиції і, найімовірніше, будуть оголошені переможцями. Опозиція також перемагає на виборах у 200-тисячному місті Кельце.

Водночас поки що невідомо, які результати на виборах у сотнях менших міст Польщі. Якщо в великих містах сильна підтримка ліберальної опозиції, то сільські райони підтримують правлячу ПіС, яка у своїх гаслах апелює до патріотизму і католицьких цінностей.

Загалом місцеві вибори пройшли у 649 населених пунктах Польщі. Перший тур відбувся 21 жовтня, а другий - 3 листопада. Під час першого туру виборів ПіС зміцнила свої позиції у багатьох місцевих радах, але явно програла вибори мера у Варшаві, Познані і Лодзі центристській проєвропейській опозиційній коаліції на чолі з партією "Громадянська платформа".

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