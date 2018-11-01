"Право і Справедливість" програє вибори мерів у великих містах Польщі

Кандидати від правлячої партії Польщі "Право і справедливість" (ПіС) програють другий тур виборів мераів у Кракові і Гданську. На це вказують оприлюднені ввечері в неділю, 4 листопада, дані екзит-полів соціологічної компанії Ipsos. У обох містах опозиційні кандидати набирають близько 65 відсотків. І в Кракові, і в Гданську чинні мери висувалися від опозиції і, найімовірніше, будуть оголошені переможцями. Опозиція також перемагає на виборах у 200-тисячному місті Кельце.

Водночас поки що невідомо, які результати на виборах у сотнях менших міст Польщі. Якщо в великих містах сильна підтримка ліберальної опозиції, то сільські райони підтримують правлячу ПіС, яка у своїх гаслах апелює до патріотизму і католицьких цінностей.

Загалом місцеві вибори пройшли у 649 населених пунктах Польщі. Перший тур відбувся 21 жовтня, а другий - 3 листопада. Під час першого туру виборів ПіС зміцнила свої позиції у багатьох місцевих радах, але явно програла вибори мера у Варшаві, Познані і Лодзі центристській проєвропейській опозиційній коаліції на чолі з партією "Громадянська платформа".