 Правопопулісту з АдН не вдалось стати мером на Сході Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2019

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Новини

Правопопулісту з АдН не вдалось стати мером на Сході Німеччини

Представник ХДС в другому турі голосування за пост мера Герліца отримує 55,1 відсотка голосів виборців, а кандидат від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" - 44,9 відсотка.

Під час виборів у Герліці, 16 червня 2019 року

Під час виборів у Герліці, 16 червня 2019 року

На виборах обер-бургомістра міста Герліц у федеральній землі Саксонія на Сході Німеччини перемагає представник правлячого у ФРН Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Октавіан Урзу (Octavian Ursu). За попередніми результатами виборів, кандидатуру 51-річного уродженця Бухареста у другому турі виборів у неділю, 16 червня, підтримали 55,1 відсотка виборців. За кандидата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Себастьяна Віппеля (Sebastian Wippel) проголосували 44,9 відсотка виборців.

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У першому турі виборів, що відбувся 26 травня, Віппель набрав 36,4 відсотка голосів виборців, тоді як на підтримку Урзу висловилися 30,3 відсотка.  

Зараз правопопулісти представлені в парламентах усіх 16 федеральних земель Німеччини. Найбільше мандатів АдН має в східних федеральних землях: Саксонії-Ангальт (21) і Мекленбурзі-Передній Померанії (13).

За даними, опублікованими виборчою комісією після парламентських виборів у ФРН у 2017 році, найактивніше за представників цієї партії голосують в округах з великою часткою пенсіонерів. Значне число голосів правопопулісти отримують від тих, хто раніше або не голосував ні за кого, або віддавав свій голос християнським партіям ХДС і ХСС.

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