Правопопулісту з АдН не вдалось стати мером на Сході Німеччини

На виборах обер-бургомістра міста Герліц у федеральній землі Саксонія на Сході Німеччини перемагає представник правлячого у ФРН Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Октавіан Урзу (Octavian Ursu). За попередніми результатами виборів, кандидатуру 51-річного уродженця Бухареста у другому турі виборів у неділю, 16 червня, підтримали 55,1 відсотка виборців. За кандидата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Себастьяна Віппеля (Sebastian Wippel) проголосували 44,9 відсотка виборців.

У першому турі виборів, що відбувся 26 травня, Віппель набрав 36,4 відсотка голосів виборців, тоді як на підтримку Урзу висловилися 30,3 відсотка.

Зараз правопопулісти представлені в парламентах усіх 16 федеральних земель Німеччини. Найбільше мандатів АдН має в східних федеральних землях: Саксонії-Ангальт (21) і Мекленбурзі-Передній Померанії (13).

За даними, опублікованими виборчою комісією після парламентських виборів у ФРН у 2017 році, найактивніше за представників цієї партії голосують в округах з великою часткою пенсіонерів. Значне число голосів правопопулісти отримують від тих, хто раніше або не голосував ні за кого, або віддавав свій голос християнським партіям ХДС і ХСС.