 Правопопулістську партію ″Альтернатива для Німеччини″ візьмуть під нагляд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Новини

Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" візьмуть під нагляд

Правоохоронні органи зібрали численні дані щодо ймовірного порушення "Альтернативою для Німеччини" демократичних засад ФРН. Нагляду за депутатами від АдН поки не буде.

Правопопулістську партію Альтернатива для Німеччини візьмуть під нагляд

Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" візьмуть під нагляд

Федеральне відомство з охорони Конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz - BfV) офіційно оголосило про підозру в правому екстремізмі на адресу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) , відкривши тим самим можливість для нагляду за її діяльністю з боку спецслужб, повідомили німецькі ЗМІ в середу, 3 березня.

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За повідомленням журналу Der Spiegel, BfV на тлі нинішнього спору з АдН в адміністративному суді Кельна зобов'язалося тимчасово відмовитися від стеження за депутатами АдН в Бундестазі, ландтагах і Європарламенті, а також за кандидатами від цієї партії на майбутніх в 2021 році виборах. "Альтернатива для Німеччини" опротестувала в суді висновок BfV про те, що вона є "правоекстремістським ризиком". У BfV відмовилися коментувати повідомлення ЗМІ, пославшись на справу, що зараз слухається, і повагу до суду.

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Згідно з повідомленнями, рішення про взяття АдН під нагляд ухвалено на підставі експертного висновку обсягом майже в одну тисячу сторінок. За два роки юристи та експерти з дослідження проблем правого екстремізму зібрали численні свідчення про ймовірні порушення членами АдН демократичних засад держави.

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