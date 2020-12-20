Правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" візьмуть під нагляд

Федеральне відомство з охорони Конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz - BfV) офіційно оголосило про підозру в правому екстремізмі на адресу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) , відкривши тим самим можливість для нагляду за її діяльністю з боку спецслужб, повідомили німецькі ЗМІ в середу, 3 березня.

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За повідомленням журналу Der Spiegel, BfV на тлі нинішнього спору з АдН в адміністративному суді Кельна зобов'язалося тимчасово відмовитися від стеження за депутатами АдН в Бундестазі, ландтагах і Європарламенті, а також за кандидатами від цієї партії на майбутніх в 2021 році виборах. "Альтернатива для Німеччини" опротестувала в суді висновок BfV про те, що вона є "правоекстремістським ризиком". У BfV відмовилися коментувати повідомлення ЗМІ, пославшись на справу, що зараз слухається, і повагу до суду.

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Згідно з повідомленнями, рішення про взяття АдН під нагляд ухвалено на підставі експертного висновку обсягом майже в одну тисячу сторінок. За два роки юристи та експерти з дослідження проблем правого екстремізму зібрали численні свідчення про ймовірні порушення членами АдН демократичних засад держави.