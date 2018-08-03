Правозахисниці Свєтовій дозволили відвідати Сенцова

Пенітенціарна служба РФ дозволила російській правозахисниці Зої Свєтовій відвідати утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомив голова ради з прав людини при президентові РФ.
Федеральна служба виконання покарань Росії (ФСВП) дозволила російській правозахисниці Зої Свєтовій відвідати колонію в Лабитнангі, де утримують українського режисера Олега Сенцова. Про це у вівторок, 14 серпня, повідомив голова ради з прав людини при президентові РФ (РПЛ) Михайло Федотов.
Він зазначив, що з відповідним проханням РПЛ звернулася до пенітенціарної служби РФ. "Дозвіл ФСВП щойно отриманий", - написав Федотов у своєму Twitter.
Нагадаємо, Олега Сенцова утримують у колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, відомій як "Білий ведмідь". Сенцов голодує вже 93-й день. Він розпочав свою безстрокову акцію протесту 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у РФ. Сестра і адвокат українського режисера раніше повідомляли про погіршення стану його здоров'я.
З вимогами звільнити Олега Сенцова неодноразово виступали українські й закордонні політики, громадські діячі та митці.
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Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов не залишав колонію, заявили в пенітенціарній службі РФ. Раніше з'явилася інформація про звільнення українця. (12.08.2018)