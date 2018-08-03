Правозахисниці Свєтовій дозволили відвідати Сенцова

Федеральна служба виконання покарань Росії (ФСВП) дозволила російській правозахисниці Зої Свєтовій відвідати колонію в Лабитнангі, де утримують українського режисера Олега Сенцова. Про це у вівторок, 14 серпня, повідомив голова ради з прав людини при президентові РФ (РПЛ) Михайло Федотов.

Він зазначив, що з відповідним проханням РПЛ звернулася до пенітенціарної служби РФ. "Дозвіл ФСВП щойно отриманий", - написав Федотов у своєму Twitter.



Нагадаємо, Олега Сенцова утримують у колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, відомій як "Білий ведмідь". Сенцов голодує вже 93-й день. Він розпочав свою безстрокову акцію протесту 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у РФ. Сестра і адвокат українського режисера раніше повідомляли про погіршення стану його здоров'я.

З вимогами звільнити Олега Сенцова неодноразово виступали українські й закордонні політики, громадські діячі та митці.