 Правоекстремісти погрожують вбивством двом німецьким політикам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Правоекстремісти погрожують вбивством двом німецьким політикам

Колишній очільник німецьких Зелених Джем Ездемір отримав листа, в якому його названо першим номером в списку цілей неонацистського угруповання. Він сповістив про це Федеральне відомство з кримінальних справ і поліцію.

Джем Ездемір і Клаудія Рот (архівне фото)

Джем Ездемір і Клаудія Рот (архівне фото)

Правоекстремісти погрожують убивством колишньому співголові партії "Союз-90"/"Зелені" Джему Ездеміру (Cem Özdemir) та віцепрезидентці Бундестагу Клаудії Рот (Claudia Roth), яка є представницею цієї ж політсили. Листи з погрозами надійшли депутатам наприкінці жовтня, повідомили у суботу, 2 листопада, видання медіаконцерну Funke Mediengruppe. У цих документах Ездемір названий першим номером в списку цілей угруповання неонацистів Atomwaffen Division Deutschland, а Рот зазначена ціллю номер два. Як повідомляється, правоекстремістське угруповання з такою назвою діє у США.

Джем Ездемір, який має турецьке коріння, зазначив, що серйозно сприйняв погрози через стиль листа та вибір слів. Злочинність на ґрунті ненависті - "не дрібне правопорушення і не проблема віртуального світу, а отрута наших спільних буднів", зазначив він. Політик одразу передав лист з погрозами Федеральному відомству з кримінальних справ (BKA) і представникам поліції.

DW.COM

Під час Мюнхенської конференції з безпеки на німецького політика Джема Ездеміра поскаржилась турецька делегація. (18.02.2018)

Німецький уряд ухвалив план з дев'яти пунктів, спрямований на боротьбу з правим екстремізмом. (30.10.2019)

Колишній очільник німецьких Зелених раніше вже неодноразово отримував погрози від турецьких націоналістів через критику на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше BKA надало Ездеміру охорону.

Як повідомлялося, уряд ФРН 30 жовтня узгодив пакет заходів з боротьби з правим екстремізмом. Йдеться, серед іншого, про посилення переслідування за поширення екстремізму в інтернеті, зміцнення слідчих органів і активізацію профілактичної роботи. "Небезпека актів насильства крайнього правого і правотерористичного спрямування залишається на високому рівні", - йдеться в доповіді німецьких сил безпеки, підготованій у 2018 році.

Неонацистське угруповання Atomwaffen Division, що пропагує расову ворожнечу, було створене у 2015 році на півдні США, де його пов'язують з низкою вбивств і нападів.

Дивитись відео 01:04

Як німці скупили все пиво, щоб нашкодити неонацистам (26.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Як німці скупили все пиво, щоб нашкодити неонацистам (26.06.2019)  

Реклама

Докладно

Французькі військові у Малі, архівне фото

Напад у Малі: вбито понад 50 солдатів

Внаслідок нападу невідомих на військовий об'єкт у Малі загинуло 53 солдати та один цивільний. Ведеться пошук нападників.  

СОТ дозволила Китаю накладати на США каральні мита у розмірі 3,58 мільярда доларів щороку

СОТ дозволила Китаю накласти мільярдні мита на товари зі США

Світова організація торгівлі дозволила Китаю накладати на товари зі США "штрафні" мита обсягом 3,58 мільярда доларів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  