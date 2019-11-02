Правоекстремісти погрожують вбивством двом німецьким політикам

Правоекстремісти погрожують убивством колишньому співголові партії "Союз-90"/"Зелені" Джему Ездеміру (Cem Özdemir) та віцепрезидентці Бундестагу Клаудії Рот (Claudia Roth), яка є представницею цієї ж політсили. Листи з погрозами надійшли депутатам наприкінці жовтня, повідомили у суботу, 2 листопада, видання медіаконцерну Funke Mediengruppe. У цих документах Ездемір названий першим номером в списку цілей угруповання неонацистів Atomwaffen Division Deutschland, а Рот зазначена ціллю номер два. Як повідомляється, правоекстремістське угруповання з такою назвою діє у США.

Джем Ездемір, який має турецьке коріння, зазначив, що серйозно сприйняв погрози через стиль листа та вибір слів. Злочинність на ґрунті ненависті - "не дрібне правопорушення і не проблема віртуального світу, а отрута наших спільних буднів", зазначив він. Політик одразу передав лист з погрозами Федеральному відомству з кримінальних справ (BKA) і представникам поліції.

Колишній очільник німецьких Зелених раніше вже неодноразово отримував погрози від турецьких націоналістів через критику на адресу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше BKA надало Ездеміру охорону.

Як повідомлялося, уряд ФРН 30 жовтня узгодив пакет заходів з боротьби з правим екстремізмом. Йдеться, серед іншого, про посилення переслідування за поширення екстремізму в інтернеті, зміцнення слідчих органів і активізацію профілактичної роботи. "Небезпека актів насильства крайнього правого і правотерористичного спрямування залишається на високому рівні", - йдеться в доповіді німецьких сил безпеки, підготованій у 2018 році.

Неонацистське угруповання Atomwaffen Division, що пропагує расову ворожнечу, було створене у 2015 році на півдні США, де його пов'язують з низкою вбивств і нападів.