 Правління Аахенської премії миру вирішило не нагороджувати Руслана Коцабу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2019

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Новини

Правління Аахенської премії миру вирішило не нагороджувати Руслана Коцабу

Через висловлювання антисемітського характеру правління Аахенської премії миру виступило проти присудження цієї нагороди українському журналістові Руслану Коцабі. Рішення правління мають затвердити збори об'єднання.

Руслан Коцаба (скриншот)

Руслан Коцаба (скриншот)

Правління Аахенської премії миру (Aachener Friedenspreis) виступало проти оголошеного раніше присудження нагороди українському журналістові та блогеру Руслану Коцабі. Про рішення правління відмовитися від винагородження українця цією премією повідомили в п'ятницю, 10 травня.

Як зазначила представниця Аахенської премії миру Леа Гойзер (Lea Heuser), правління ухвалило це рішення після "закидів на адресу Руслана Коцаби щодо його антисемітських висловлювань". Утім, за словами Гойзер, правління не може скасовувати рішення загальних зборів членів об'єднання, які 3 травня, ще до того, як стало відомо про закиди, ухвалили рішення про присудження премії журналісту. А тому на 14 червня скличуть збори членів об'єднання "Аахенська премія миру" для затвердження цього рішення правління.

Сам Коцаба раніше 10 травня висловив жаль з приводу своїх колишніх антисемітських висловлювань та запевнив, що переосмислив та змінив свою позицію з багатьох питань. Він також попросив вибачення у тих, кого ці висловлювання могли образити, повідомляє агентство epd. 

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Нагадаємо, 8 травня засновники Аахенської премії миру - пацифістські об'єднання лівих політичних партій, церковних організацій і профспілок у західнонімецькому місті Аахен - повідомили про присудження цієї престижної винагороди українському пацифістові Руслану Коцабі. Руслана Коцабу номінував один з членів об'єднання, "який знайомий із ситуацією в Україні і давно звернув на нього увагу", повідомляла Леа Гойзер.

Церемонія вручення премії в розмірі двох тисяч євро за традицією пройде 1 вересня, коли в Німеччині відзначають День миру.

52-річний Руслан Коцаба походить з Івано-Франківська. Серед іншого в минулому працював на телеканалі "112 Україна", а нині веде авторську передачу на телеканалі NewsOne. Коцаба здобув популярність в Україні та Росії в лютому 2015 року, коли його затримали за підозрою у державній зраді.

Рішення вручити цю премію Коцабі одразу викликало шквал критики німецьких правозахисних організацій через зроблені раніше заяви Коцаби антисемітського характеру.

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