Правила ЄС і "Північний потік-2": Берлін і Париж досягли компромісу

Уряди Німеччини та Франції внесли свій - компромісний - варіант змін до Газової директиви ЄС. Про це повідомляють у п'ятницю, 8 лютого, інформагенції AFP і dpa. Цього ж дня комітет постійних представників держав ЄС повинен розглянути пропозицію Єврокомісії поширити дію Газової директиви (частина Третього енергопакета ЄС) на газопроводи, які ведуть до Євросоюзу з третіх країн, зокрема і "Північний потік-2".

Комітет розгляне, таким чином, як німецько-французький варіант, так і текст, запропонований Румунією, яка нині головує у Раді ЄС. За даними AFP, запропонований Берліном і Парижем варіант передбачає, що відповідальною за застосування правил ЄС буде країна, де газопровід приєднується до газотранспортної мережі Євросоюзу. У випадку "Північного потоку-2" це буде Німеччина.

Нагадаємо, напередодні Франція відмовилась підтримувати Німеччину щодо "Північного потоку-2" і висловила готовність голосувати за зміни до Газової директиви таким чином, щоб вони поширювались на газогін, що прокладається Балтійським морем з Росії до Німеччини в обхід України. Газові правила ЄС передбачають, що оператором трубопроводу повинна бути компанія, відділена від компанії, яка газ виробляє і продає. Крім того, доступ до труби повинен бути відкритим для всіх зацікавлених компаній.

Змінити Газову директиву ЄС так, щоб вона поширювалася на "Північний потік-2", запропонувала Єврокомісія ще у 2017 році. Проте весь 2018 рік ці зміни блокувалися у Раді ЄС. 4 лютого Румунія, яка з початку січня головує у Раді ЄС, запропонувала новий варіант змін з ціллю знайти компроміс. Для ухвалення змін необхідна потрібна підтримка 16-и держав, які представляють 65 відсотків населення ЄС. Оскільки Німеччина, Австрія, Бельгія та Нідерланди виступають проти поширення правил ЄС на "Північний потік-2", то для позитивного рішення необхідна була підтримка Франції.