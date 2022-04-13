Права людини

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Докладно
Чи посприяє війна легалізації одностатевих шлюбів
Чи посприяє війна легалізації одностатевих шлюбів
ЛГБТ-військові стають більш видимими та дедалі гучніше звертають увагу на відсутність прав, які мають інші.
Україна
15.07.2022
15 липня 2022 р.
Як розпізнати фейкові новини: три поради у фактчеку DW
Як розпізнати фейкові новини: три поради у фактчеку DW
Фейки поширюють у соцмережах у шість разів швидше, ніж правдиві дописи. Як розпізнати: що правда, а що дезінформація?
Україна
08.07.2022
8 липня 2022 р.
04:32 хв.
ООН: порушенння прав людини на війні в Україні шокуючі
ООН: порушенння прав людини на війні в Україні шокуючі
Місія ООН з прав людини зібрала докази тисяч шокуючих порушень гуманітарного права. У більшості випадків винна РФ.
Україна
29.06.2022
29 червня 2022 р.
Польща: чи зобов'яжуть жінок повідомляти про вагітність?
Польща: чи зобов'яжуть жінок повідомляти про вагітність?
Міністерство охорони здоров'я Польщі виступило зі суперечливою ідеєю вести облік вагітних жінок у країні.
Польща
14.06.2022
14 червня 2022 р.
"Нас трохи обманули": що розповідають російські полонені
"Нас трохи обманули": що розповідають російські полонені
Прогулянки, книжки, лазня. Такі умови забезпечують російським військовополоненим в Україні - ексклюзивний репортаж DW.
Україна
01.06.2022
1 червня 2022 р.
Чому Верховна Рада звільнила омбудсменку посеред війни
Чому Верховна Рада звільнила омбудсменку посеред війни
Денісовій закидають недостатню гуманітарну роботу під час війни, однак претензії є політичними, кажуть правозахисники.
Україна
31.05.2022
31 травня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі за темою публікації
Близькі за темою публікації
Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"
Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"
Що розповідають очевидці про російську окупацію в Херсоні. Як "маленька Одеса" в Іспанії приймає українців.
Європа
22 год. тому
22 год. тому
25:50 хв.
60 років DW російською: Від "глушилок" до "іноагента"
60 років DW російською: Від "глушилок" до "іноагента"
Російська редакція Deutsche Welle відзначає 60-річчя на тлі блокування у Росії, але спроба цензури не працює.
Німеччина
01.08.2022
1 серпня 2022 р.
"Проти змішування рас": Орбан потрапив у черговий скандал
"Проти змішування рас": Орбан потрапив у черговий скандал
Прем'єр-міністр Угорщини спричинив шквал критики через заяву, що країни, де відбувається змішування рас, не є націями.
Угорщина
25.07.2022
25 липня 2022 р.
У Будапешті на марш захисту прав ЛГБТ вийшли тисячі людей
У Будапешті на марш захисту прав ЛГБТ вийшли тисячі людей
Учасники прайду протестували проти дискримінаційного закону, який обмежує доступ молоді до ЛГБТ-контенту.
Угорщина
24.07.2022
24 липня 2022 р.
У Берліні ЛГБТ-прайд зібрав 150 тисяч людей
У Берліні ЛГБТ-прайд зібрав 150 тисяч людей
У Берліні пройшов ЛГБТ-прайд. Цьогоріч органи влади вперше вивісили райдужну символіку.
Німеччина
23.07.2022
23 липня 2022 р.
Куба винесла на референдум узаконення одностатевих шлюбів
Куба винесла на референдум узаконення одностатевих шлюбів
Парламент Куби підтримав реформу сімейного законодавства. Вона замінить норми, які діють останні 47 років
Куба
23.07.2022
23 липня 2022 р.
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