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Запорізька АЕС
Щоденник війни

Права людини

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Докладно

Значок "Військові ЛГБТ"

Чи посприяє війна легалізації одностатевих шлюбів

Чи посприяє війна легалізації одностатевих шлюбів

ЛГБТ-військові стають більш видимими та дедалі гучніше звертають увагу на відсутність прав, які мають інші.
Україна
15 липня 2022 р.
Фейкові повідомлення про родину Зеленського стають віральними у часи війни

Як розпізнати фейкові новини: три поради у фактчеку DW

Як розпізнати фейкові новини: три поради у фактчеку DW

Фейки поширюють у соцмережах у шість разів швидше, ніж правдиві дописи. Як розпізнати: що правда, а що дезінформація?
Україна
8 липня 2022 р.
04:32 хв.
Зруйнований міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом

ООН: порушенння прав людини на війні в Україні шокуючі

ООН: порушенння прав людини на війні в Україні шокуючі

Місія ООН з прав людини зібрала докази тисяч шокуючих порушень гуманітарного права. У більшості випадків винна РФ.
Україна
29 червня 2022 р.
Протести у Кракові проти заборони абортів і обліку вагітних

Польща: чи зобов'яжуть жінок повідомляти про вагітність?

Польща: чи зобов'яжуть жінок повідомляти про вагітність?

Міністерство охорони здоров'я Польщі виступило зі суперечливою ідеєю вести облік вагітних жінок у країні.
Польща
14 червня 2022 р.
Російські військовополонені у слідчому ізоляторі

"Нас трохи обманули": що розповідають російські полонені

"Нас трохи обманули": що розповідають російські полонені

Прогулянки, книжки, лазня. Такі умови забезпечують російським військовополоненим в Україні - ексклюзивний репортаж DW.
Україна
1 червня 2022 р.
Kiew | Liudmyla Denisova | Menschenrechtskommissarin des ukrainischen Parlaments

Чому Верховна Рада звільнила омбудсменку посеред війни

Чому Верховна Рада звільнила омбудсменку посеред війни

Денісовій закидають недостатню гуманітарну роботу під час війни, однак претензії є політичними, кажуть правозахисники.
Україна
31 травня 2022 р.
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Близькі за темою публікації

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Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"

Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"

Що розповідають очевидці про російську окупацію в Херсоні. Як "маленька Одеса" в Іспанії приймає українців.
Європа
22 год. тому
25:50 хв.
Будівля DW у Бонні

60 років DW російською: Від "глушилок" до "іноагента"

60 років DW російською: Від "глушилок" до "іноагента"

Російська редакція Deutsche Welle відзначає 60-річчя на тлі блокування у Росії, але спроба цензури не працює.
Німеччина
1 серпня 2022 р.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

"Проти змішування рас": Орбан потрапив у черговий скандал

"Проти змішування рас": Орбан потрапив у черговий скандал

Прем'єр-міністр Угорщини спричинив шквал критики через заяву, що країни, де відбувається змішування рас, не є націями.
Угорщина
25 липня 2022 р.
Плакат із зображенням прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на прайді в Будапешті 23 липня 2022 року

У Будапешті на марш захисту прав ЛГБТ вийшли тисячі людей

У Будапешті на марш захисту прав ЛГБТ вийшли тисячі людей

Учасники прайду протестували проти дискримінаційного закону, який обмежує доступ молоді до ЛГБТ-контенту.
Угорщина
24 липня 2022 р.
Гей-парад Christopher Street Day у Берліні

У Берліні ЛГБТ-прайд зібрав 150 тисяч людей

У Берліні ЛГБТ-прайд зібрав 150 тисяч людей

У Берліні пройшов ЛГБТ-прайд. Цьогоріч органи влади вперше вивісили райдужну символіку.
Німеччина
23 липня 2022 р.
Акція проти гомофобії на Кубі

Куба винесла на референдум узаконення одностатевих шлюбів

Куба винесла на референдум узаконення одностатевих шлюбів

Парламент Куби підтримав реформу сімейного законодавства. Вона замінить норми, які діють останні 47 років
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23 липня 2022 р.
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Виставка у Львові, присвячена загиблим на війні в Україні журналістам

Журналісти - жертви війни РФ проти України

З перших днів війни в Україні місцеві та іноземні кореспонденти гинуть під час обстрілів та стають жертвами викрадень.
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14 квітня 2022 р.
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