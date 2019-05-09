Права жінок під час пологів та акушерське насилля - #ГодіМовчати (відео)

За фахом психолог, за покликанням - доула, тобто помічниця під час вагітності та пологів. Ось уже майже тринадцять років 45-річна Ольга допомагає українським жінкам переносити вагітність - з радістю та без зайвих страхів. Ольга - співзасновниця громадської організації "Природні права Україна". Вона хоче не лише вибірково допомагати майбутнім мамам, але й змінити ставлення суспільства і медиків до вагітної жінки в цілому. Таке рішення прийняла ще у 2015 році, коли разом з іншими активістами провела чи не перше в Україні опитування серед породіль. Виявилося, що до кожної четвертої жінки застосовувалася заборонена практика натискання на живіт, а кожній третій розрізали промежину - без згоди на це. Лікарі порушували й інші пункти протоколу з ведення вагітності та пологів. Як активісти борються проти цього? Дивіться у проекті #LocalHeroes: