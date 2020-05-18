Пошук працівників триває: як німецький ринок праці відреагував на епідемію COVID-19

Коли через епідемію COVID-19 у Німеччині відбулася зупинка багатьох підприємств і перервалися канали збуту, дехто побоювався, що наступною жертвою стане ринок праці. Однак навіть під час локдауну багато компаній у ФРН не припинили набору нових працівників.

Читайте також: У Німеччині - найбільше падіння економіки з часів кризи 2009 року

Звичайно, як прокоментували DW в Інституті німецької економіки (IW), вакансій стало менше, кількість безробітних у квітні помітно зросла. Але деякі галузі (серед них - хімічна, фармацевтична, і, звичайно, сфера інформаційних технологій) навіть у кризовій ситуації відчувають гостру потребу в нових кадрах, наголошують експерти. Так, ще до кризи німецькій економіці не вистачало 124 тисячі айтішників. А локдаун тільки підтвердив, наскільки важливим є перехід на цифрові технології в усіх сферах. Тому не дивно, що і під час епідемії з'явилися нові вакансії для програмістів, які спеціалізуються на Data Engineering, Automotive Software Development, IT Architecture, Computer Aided Engineering. Про такі вакансії, наприклад, у розпал кризи оголосив автомобільний концерн Volkswagen.

Читайте також: Не дочекавшись чартерів: як українські заробітчани їдуть до ЄС попри карантин

Кого найчастіше шукають?

На запит DW онлайн-портал з пошуку роботи StepStone проаналізував актуальну ситуацію. У перші тижні кризи, викликаної поширенням коронавірусу, спостерігалося скорочення вакансій у галузях, які постраждали в першу чергу: готельний бізнес, гастрономія, роздрібна торгівля. За винятком сфери продовольчих товарів, аптек та мережевих магазинів. Однак було помітне і сильне зростання, перш за все, у сфері охорони здоров'я. StepStone наводить конкретні приклади: кількість нових вакансій у березні для лікарів зросла на 300 відсотків. Високий попит спостерігався на фахівців з догляду за хворими та людьми похилого віку, дослідників, науковців у сфері природничих наук.

Від моменту піку епідемії, який, за останніми розрахунками, припав у Німеччині на середину квітня, аналітики онлайн-порталу відзначають відновлення росту загальної кількості вакансій - приблизно на 20 відсотків. Тому в майбутнє вони дивляться з оптимізмом. Якщо до липня ситуація проясниться і заходи з ослаблення карантину будуть продовжені, то, як і у випадку зі всесвітньою фінансово-економічною кризою 2008-2009 років, ринок праці повернеться до вихідної точки, а це призведе до високого попиту, перш за все, на кваліфікованих фахівців інформаційних технологій і інженерних спеціальностей.

Читайте також: Криза німецького автопрому: тисячі робочих місць в Україні під загрозою

Зелене світло для шукачів

"Ми бачимо, що багато роботодавців перенесли терміни подачі заявок та/або подовжили їх. Це означає, що навіть ті позиції, які з'явилися до кризи, пов'язаної з коронавірусом, залишаються вакантними. Просто в них немає формулювання "терміново". Тобто прийом на роботу запланований десь на літо-осінь 2020 року. Тому пошук роботи не втратив своєї актуальності", - говорить Андре Шефер (André Schaefer), менеджер з комунікацій компанії StepStone.

Багато компаній продовжили свою рекрутингову політику, але у цифровому форматі. Для шукачів це означає, що їм слід бути готовими до відеоінтерв'ю та комунікації за допомогою сучасних технологій.

Дивитись відео 04:00 Поділитись Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (18.12.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Uzru Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування