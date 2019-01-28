 Починаються слухання апеляції ″Газпрому″ на рішення Стокгольмського арбітражу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Починаються слухання апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу

Шведський суд починає розгляд апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу на користь українського "Нафтогазу". Рішення очікується за кілька місяців.

Aпеляційний суд округу Свеа в Стокгольмі

Aпеляційний суд округу Свеа в Стокгольмі (фото з архіву)

У апеляційному суді округу Свеа у Швеції у середу, 9 жовтня, розпочинається слухання за апеляцією російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу щодо суперечки з українською компанією "Нафтогаз України" про постачання та транзит газу. Про це напередодні повідомив у Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"... Разом із найкращими юристами світу готуємося до слухань в апеляційному суді щодо рішення арбітражу проти "Газпрому", - написав Вітренко.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко

За словами менеджера української компанії, перша з трьох справ, які розглядатиме суд, стосується рішення арбітражу, що скасувало положення контракту - так званий принцип "бери або плати". "Через це рішення Україна тепер не має платити "Газпрому" близько 80 мільярдів доларів. Не дивно, що вони хочуть його оскаржувати", - додав Вітренко.

Менеджер зазначив, що на рішення апеляційного суду варто чекати через декілька місяців.

DW.COM

Між тим "Нафтогаз" намагається стягнути борг із "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Так, у березні цього року англійський комерційний суд заборонив "Газпрому" виводити активи з Англії та Нідерландів. Водночас суд призупинив провадження у справі до закінчення провадження в апеляційній інстанції суду округу Свеа.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.

Дивитись відео 01:59

Суть рішення у Стокгольмі: газ - економіка, а не політика (01.06.2017)

Аудіо й відео до теми

Суть рішення у Стокгольмі: газ - економіка, а не політика (01.06.2017)  

Також за темою

Ukraine | Naftogaz-Sitz in Kiev

У Стокгольмі розпочався розгляд другого позову "Нафтогазу" проти "Газпрому" 28.01.2019

Стокгольмський арбітраж розпочав засідання за другим позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу на транзит і відшкодування близько 12,5 мільярда доларів.

Yuriy Vitrenko Direktoren des ukrainischen Energieunternehmens Naftogaz

"Нафтогаз" продовжить пошук активів "Газпрому" у Швейцарії 18.01.2019

НАК "Нафтогаз України" й далі шукатиме активи "Газпрому" у Швейцарії для стягнення з росіян 2,6 мільярдів доларів штрафу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Logo GAZPROM

"Газпрому" заборонили виводити активи з Англії та Нідерландів - "Нафтогаз" 21.03.2019

Англійський комерційний суд заборонив "Газпрому" виводити активи з Англії та Нідерландів. У випадку порушення до нього буде застосовані санкції у вигляді штрафів та кримінальної відповідальності, заявили в "Нафтогазі".

Реклама

Докладно

Боєць курдських сил на півночі Сирії

Коментар: І знову курди крайні

Виводячи війська з півночі Сирії, США зраджують своїх найвідданіших союзників у боротьбі з ІД, пише Матіас фон Гайн.  

Крісталіна Георгієва

МВФ застеріг від наслідків торговельної війни між США та КНР

Торговельний конфлікт між США та КНР може коштувати глобальній економіці до 700 мільярдів доларів США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  