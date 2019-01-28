Починаються слухання апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу

У апеляційному суді округу Свеа у Швеції у середу, 9 жовтня, розпочинається слухання за апеляцією російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу щодо суперечки з українською компанією "Нафтогаз України" про постачання та транзит газу. Про це напередодні повідомив у Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"... Разом із найкращими юристами світу готуємося до слухань в апеляційному суді щодо рішення арбітражу проти "Газпрому", - написав Вітренко.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко

За словами менеджера української компанії, перша з трьох справ, які розглядатиме суд, стосується рішення арбітражу, що скасувало положення контракту - так званий принцип "бери або плати". "Через це рішення Україна тепер не має платити "Газпрому" близько 80 мільярдів доларів. Не дивно, що вони хочуть його оскаржувати", - додав Вітренко.

Менеджер зазначив, що на рішення апеляційного суду варто чекати через декілька місяців.

Між тим "Нафтогаз" намагається стягнути борг із "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Так, у березні цього року англійський комерційний суд заборонив "Газпрому" виводити активи з Англії та Нідерландів. Водночас суд призупинив провадження у справі до закінчення провадження в апеляційній інстанції суду округу Свеа.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.