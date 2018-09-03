Походження мігрантів, підозрюваних у вбивстві в Хемніці, досі невідоме - МВС ФРН

Походження обох чоловіків-мігрантів, які підозрюються у вбивстві 35-річного громадянина Німеччини у місті Хемніці, досі залишається достеменно невідомим. Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ ФРН у вівторок, 4 вересня, один з підозрюваних, який, ймовірно, є громадянином Іраку, прибув до ФРН за фальшивими документами.

МВС запросило дані у Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF). За даними відомства, Юсиф А. подав заяву на отримання статусу біженця в Німеччині в листопаді 2015 року. В 2017 році під час перевірки наданих ним документів було встановлено, що усі вони - паспорт, свідоцтво про громадянство та іракське посвідчення особи - є фальшивими. Його клопотання на отримання статусу біженця було відхилене, це рішення поки не набуло чинності, повідомили в МВС ФРН, передає агентство dpa.

Інший підозрюваний, Алаа С., який є, ймовірно, сирійцем, подав заяву на отримання статусу біженця в травні 2015 року, у вересні 2015 року йому було надано цей статус. При цьому дані про його особу, згідно з повідомленням міністерства, базувалися на його особистих свідченнях. Нині BAMF перевіряє достовірність наданих чоловіком свідчень.

За словами глави німецького МВС Горста Зеегофера (Horst Seehofer), через погану комунікацію BAMF з іншими відомствами Юсиф А. не був вчасно видворений з території Німеччини до Болгарії, звідки він прибув і де був вперше зареєстрований в ЄС як біженець. У випадку з Алаа С. також мали місце недоліки у співпраці між відомствами, зауважив Зеегофер.

У даний час обидва чоловіки перебувають в попередньому ув'язненні у справі про вбивство 26 серпня 35-річного німця у Хемніці. Це вбивство спровокувало у місті низку масових акцій за участі праворадикалів та їхніх противників. Мали місце також напади правих на мігрантів. Події в Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині.