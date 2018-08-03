 Посуха як химерне абстрактне мистецтво (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 06.08.2018

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Світ

Посуха як химерне абстрактне мистецтво (фотогалерея)

На іншому кінці землі теж лютує посуха. Від цього лиха, попри зиму, потерпає й австралійський штат Новий Південний Уельс. Але з висоти пташиного польоту небезпечне природнє явище набуває художніх форм.

  • Посуха в Австралії

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Композиція з коритом та деревом

    Якщо дивитися з землі, то посуха, що вже кілька років триває в австралійському штаті Новий Південний Уельс, перетворила ландшафт на брунатну піщану пустелю. Але з висоти пташиного польоту тут проглядаються справжні художні форми й контури.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Посуха нагадує рак

    На одному з фермерських дворів самотою лежить біле, мов кістка, висохле дерево. Власниця ферми каже: "Посуха дещо нагадує рак - вона немов прогризається крізь тебе. Стає дедалі сухіше, ситуація - дедалі серйознішою, а життя складнішим". За даними представників влади, посуха зачепила близько 95 відсотків території штату Новий Південний Уельс.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Безводдя й тварини

    Ось тут кенгуру втамовує спрагу з корита на одній з ферм штату Новий Південний Уельс. Для місцевих тварин посуха досить небезпечна. Приміром, з метою попередити можливі лісові пожежі в провінції зрубують евкаліптові дерева, внаслідок чого коалам нема чим харчуватися.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Лихо для фермерів

    Посуха особливо дошкуляє фермерам. Якщо за кілька місяців на фермі Джіммі Маккеона не стане сіна, то засноване його дідом ще 1901 року господарство зазнає небачених збитків. У регіоні з 2010 року практично не було опадів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Брак трави

    На лугах трави не лишилося. Тож вівцям доводиться харчуватися збіжжям, яке фермер розсипав довгою смужкою. Уряд Австралії пообіцяв фермерам грошову допомогу обсягом близько одного мільярда австралійських доларів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Рятівні гілячки для корів

    Один з фермерів видерся на дерево, спилює зелені гілляки й кидає їх додолу зголоднілим коровам. Це - єдиний харч, що ще залишився для його худоби. Адже в деяких регіонах Австралії цього разу метеорологи зафіксували друге за спекотою літо (грудень-лютий) та вкрай теплу й суху осінь (березень-травень).

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Візерунки на полях

    На цьому полі у штаті Новий Південний Уельс проглядаються сліди оранки та посухи. Візерунок дещо нагадує традиційні наскельні розписи аборигенів.

    Автор: Давид Ель, Валерій Сааков


  • Посуха в Австралії

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Композиція з коритом та деревом

    Якщо дивитися з землі, то посуха, що вже кілька років триває в австралійському штаті Новий Південний Уельс, перетворила ландшафт на брунатну піщану пустелю. Але з висоти пташиного польоту тут проглядаються справжні художні форми й контури.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Посуха нагадує рак

    На одному з фермерських дворів самотою лежить біле, мов кістка, висохле дерево. Власниця ферми каже: "Посуха дещо нагадує рак - вона немов прогризається крізь тебе. Стає дедалі сухіше, ситуація - дедалі серйознішою, а життя складнішим". За даними представників влади, посуха зачепила близько 95 відсотків території штату Новий Південний Уельс.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Безводдя й тварини

    Ось тут кенгуру втамовує спрагу з корита на одній з ферм штату Новий Південний Уельс. Для місцевих тварин посуха досить небезпечна. Приміром, з метою попередити можливі лісові пожежі в провінції зрубують евкаліптові дерева, внаслідок чого коалам нема чим харчуватися.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Лихо для фермерів

    Посуха особливо дошкуляє фермерам. Якщо за кілька місяців на фермі Джіммі Маккеона не стане сіна, то засноване його дідом ще 1901 року господарство зазнає небачених збитків. У регіоні з 2010 року практично не було опадів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Брак трави

    На лугах трави не лишилося. Тож вівцям доводиться харчуватися збіжжям, яке фермер розсипав довгою смужкою. Уряд Австралії пообіцяв фермерам грошову допомогу обсягом близько одного мільярда австралійських доларів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Рятівні гілячки для корів

    Один з фермерів видерся на дерево, спилює зелені гілляки й кидає їх додолу зголоднілим коровам. Це - єдиний харч, що ще залишився для його худоби. Адже в деяких регіонах Австралії цього разу метеорологи зафіксували друге за спекотою літо (грудень-лютий) та вкрай теплу й суху осінь (березень-травень).

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Візерунки на полях

    На цьому полі у штаті Новий Південний Уельс проглядаються сліди оранки та посухи. Візерунок дещо нагадує традиційні наскельні розписи аборигенів.

    Автор: Давид Ель, Валерій Сааков


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Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

На іншому кінці землі теж лютує посуха. Від цього лиха, попри зиму, потерпає й австралійський штат Новий Південний Уельс. Але з висоти пташиного польоту небезпечне природнє явище набуває художніх форм. (06.08.2018)  

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Літо-2018: Україна тоне від дощів, Західна Європа горить від спеки (24.07.2018)  

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На іншому кінці землі теж лютує посуха. Від цього лиха, попри зиму, потерпає й австралійський штат Новий Південний Уельс. Але з висоти пташиного польоту небезпечне природнє явище набуває художніх форм.

Докладно

Посуха

Посуха як химерне абстрактне мистецтво (фотогалерея)

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