Посуха як химерне абстрактне мистецтво (фотогалерея)

Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

Лихо для фермерів

Посуха особливо дошкуляє фермерам. Якщо за кілька місяців на фермі Джіммі Маккеона не стане сіна, то засноване його дідом ще 1901 року господарство зазнає небачених збитків. У регіоні з 2010 року практично не було опадів.