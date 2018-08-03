Посуха як химерне абстрактне мистецтво (фотогалерея)

На іншому кінці землі теж лютує посуха. Від цього лиха, попри зиму, потерпає й австралійський штат Новий Південний Уельс. Але з висоти пташиного польоту небезпечне природнє явище набуває художніх форм.
Давно вже рівень води у Ельбі та інших річках і водоймах Німеччини не опускався до таких низьких позначок, як зараз. Відхід води оголив не лише дно водойм, а й боєприпаси часів Другої світової війни. (04.08.2018)
Зміна клімату - це не просто екологічна проблема. Зміни вплинуть на всі аспекти людського життя. Наша відповідь має бути широкомасштабною. Експерти кажуть, що в силах простих людей врятувати планету. (03.11.2017)