Постпред ФРН в ООН: В Україні не "внутрішній конфлікт", а вторгнення РФ

Заяви РФ про "внутрішній український конфлікт" і її непричетність до окупації територій України не відповідають дійсності, оскільки відомо, що Крим і частину Донбасу захопили і продовжують окупувати російські війська, заявив у вівторок, 12 лютого, в ході засідання Радбезу ООН постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen), інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Я тільки що слухав Василя (постпред РФ Василь Небензя - Ред.), і у мене склалося враження, що Україна напала на Росію, а не Росія напала на Україну", - зазначив на початку своєї промови Гойзґен, реагуючи на висловлювання Небензі.

Постпред РФ, за чиєю вимогою і було скликано засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні, в своїй промові традиційно обвинуватив владу України в саботажі реалізації мінських угод, організації провокацій та створенні важкої гуманітарної ситуації на Донбасі.

Німецький дипломат також підкреслив, що російські заяви про нібито "внутрішній конфлікт" в Україні - є неправдою. "Ми знаємо, що насправді це було російське вторгнення. Російські військові були безпосередньо залучені в окупацію Криму, Донецька і Луганська", - заявив Гойсґен.

"Крим досі окупований, Донбас досі окупований. І все це за допомогою міфу про "зелених чоловічків", або що там хтось "брав долю в свої руки"? Ні, це були російські військовослужбовці. В 2014-2015 роках це ставало дедалі яснішим", - зазначив постпред ФРН в ООН. Він також звернув увагу на спроби влади Росії приховати правду щодо участі російських військовослужбовців у боях проти України.