Посол ФРН у Росії застеріг від можливої згоди Заходу з анексією Криму

Посол Німеччини в Росії Рюдіґер фон Фріч (Rüdiger von Fritsch) застеріг ФРН та Захід від можливої мовчазної згоди з анексією Росією Криму. Про це німецький дипломат розповів в інтерв'ю інформагенції dpa в п'ятницю, 21 червня. В розмові з журналістами фон Фріч заявив, що вважає можливим повернення анексованого росіянами півострова до складу України.

"Якби ми просто погодилися б з анексією Криму, я вважав би це фатальним", - визнав диппредставник ФРН. Так само фон Фріч не згоден з тим, що Росія розглядає питання щодо Криму остаточно вирішеним. "Немає жодних підстав відмовлятися від принципових позицій", - додав дипломат.

На тлі цього посол нагадав негативний досвід Німеччини в часи диктатури націонал-соціалізму. Тож фон Фріч вважає, що німцям на тлі їхньої історії "ніколи більше" не можна допускати, щоб за німецької згоди відбулося "одностороннє порушення кордонів із застосуванням сили". "Саме ми як німці з нашою історією не можемо просто так сприймати певні порушення міжнародного права", - зазначив дипломат.

"Кримські" санкції - це добре

Водночас фон Фріш також визнав необхідність подальшого тиску з боку ЄС на Росію з метою змусити її змінити свою позицію щодо Криму та конфлікту в Україні. "Те, що ми (країни-члени ЄС. - Ред.) реагуємо рішуче та в єдності - це добре, важливо та правильно", - наголосив дипломат, маючи на увазі ухвалені проти РФ санкції Євросоюзу.

65-річний дипломат Рюдіґер фон Фріш останні п'ять років своєї дипломатичної служби очолював посольство ФРН у Москві. Наприкінці червня 2019 року він повернеться з російської столиці до Німеччині, а згодом через вихід на пенсію взагалі залишить дипломатичну службу.

Посольство Німеччини в Москві налічує 350 співробітників і вважається найбільшим диппредставництвом ФРН у світі, нагадує dpa.

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