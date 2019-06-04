Посол ФРН у Росії застеріг від можливої згоди Заходу з анексією Криму

Посол Німеччини в Росії Рюдіґер фон Фріч (Rüdiger von Fritsch) застеріг ФРН та Захід від можливої мовчазної згоди з анексією Росією Криму. Про це німецький дипломат розповів в інтерв'ю інформагенції dpa в п'ятницю, 21 червня. В розмові з журналістами фон Фріч заявив, що вважає можливим повернення анексованого росіянами півострова до складу України.
"Якби ми просто погодилися б з анексією Криму, я вважав би це фатальним", - визнав диппредставник ФРН. Так само фон Фріч не згоден з тим, що Росія розглядає питання щодо Криму остаточно вирішеним. "Немає жодних підстав відмовлятися від принципових позицій", - додав дипломат.
На тлі цього посол нагадав негативний досвід Німеччини в часи диктатури націонал-соціалізму. Тож фон Фріч вважає, що німцям на тлі їхньої історії "ніколи більше" не можна допускати, щоб за німецької згоди відбулося "одностороннє порушення кордонів із застосуванням сили". "Саме ми як німці з нашою історією не можемо просто так сприймати певні порушення міжнародного права", - зазначив дипломат.
"Кримські" санкції - це добре
Водночас фон Фріш також визнав необхідність подальшого тиску з боку ЄС на Росію з метою змусити її змінити свою позицію щодо Криму та конфлікту в Україні. "Те, що ми (країни-члени ЄС. - Ред.) реагуємо рішуче та в єдності - це добре, важливо та правильно", - наголосив дипломат, маючи на увазі ухвалені проти РФ санкції Євросоюзу.
65-річний дипломат Рюдіґер фон Фріш останні п'ять років своєї дипломатичної служби очолював посольство ФРН у Москві. Наприкінці червня 2019 року він повернеться з російської столиці до Німеччині, а згодом через вихід на пенсію взагалі залишить дипломатичну службу.
Посольство Німеччини в Москві налічує 350 співробітників і вважається найбільшим диппредставництвом ФРН у світі, нагадує dpa.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Заборона на в'їзд та замороження активів
У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Секторальні санкції
16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ЄС пішов за прикладом США
Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Російська нафтова галузь під санкціями
Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ВПК під прицілом
До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції щодо спецслужб
У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
США покарали російських олігархів
У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.
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Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції за отруєння Скрипалів
27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.
Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Перші блокпости
Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
"Російський" кордон
Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Перекритий канал
Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Фантомні колії
Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Піший перехід
З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Цивільна блокада
У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Без електрики
Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Громадський контроль
Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Мінні поля замість кукурудзяних
Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Кримський титан
Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.
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Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото
Хімічні отруєння
У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.
Автор: Ігор Бурдига