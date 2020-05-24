 Посол США в Німеччині Річард Гренелл пішов у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Новини

Посол США в Німеччині Річард Гренелл пішов у відставку

Посол США в ФРН Річард Гренелл подав у відставку. Про свої подальші плани він не повідомляє, однак передбачають, що він може увійти до передвиборчої команди американського президента Дональда Трампа.

Річард Гренелл

Річард Гренелл

Після двох років роботи посол США в Німеччині Річард Гренелл у вівторок, 2 червня, подав у відставку. Поки президент США Дональд Трамп не призначить нового посла, його обов'язки тимчасово виконуватиме заступниця Гренелла Робін Квінвіль. Про це повідомив речник посольства, передає агенція dpa. Гренел оголосив про свою відставку 1 червня під час візиту до Дональда Трампа у Вашингтоні.

Поки обов'язки посла виконуватиме Робін Квінвіль

Поки обов'язки посла виконуватиме Робін Квінвіль

Про свої подальші плани Річард Гренелл не повідомив. Очікують, що він може приєднатися до передвиборчого штабу Трампа.

Раніше Трамп призначив Гренелла виконувачем обов'язків директора Національної розвідки США. Проте пізніше президент висунув на цю посаду конгресмена-республіканця Джона Реткліфф, кандидатуру якого 21 травня схвалив Сенат.

Під час роботи послом в Берліні Гренелл доволі агресивно представляв політику США в Німеччині та Європі, зокрема виступав проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". У червні 2018 року він  спровокував скандал, заявивши, що "європейські еліти диктують виборцям свою волю, а тому він прагне посилювати консерваторів у ЄС, які виступають проти еліт". Деякі представники німецької опозиції навіть закликали визнати Гренелла "небажаною персоною".

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