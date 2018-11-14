 Посол РФ викликаний в МЗС Фінляндії через збій GPS на навчаннях НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Посол РФ викликаний в МЗС Фінляндії через збій GPS на навчаннях НАТО

Російський посол Павло Кузнєцов викликаний до фінського МЗС через скандал навколо втручання в роботу GPS під час навчань НАТО. Фінляндія і Норвегія підозрюють, що джерелом перешкод були російські військові.

Навчання Trident Juncture

Навчання Trident Juncture

Посол Росії в Фінляндії Павло Кузнєцов 19 листопада повинен прийти до фінського міністерства закордонних справ у зв'язку з порушенням сигналу GPS під час навчань НАТО Trident Juncture в Норвегії. Про це російське посольство повідомило у Twitter в ніч на суботу, 17 листопада. 

Влада Фінляндії підозрює, що причиною збоїв GPS були дії російських військовослужбовців, Москва це заперечує. Президент країни Саулі Нііністе раніше заявив про необхідність ретельного розслідування стороннього втручання в роботу супутникових навігаційних систем, яке призвело до збоїв у функціонуванні GPS на території Лапландії навчань НАТО.

Прем'єр-міністр країни Юха Сіпіля в ефірі радіостанції Yle Radio Suomi не виключив того, що за втручанням стоїть Росія. "З технічної точки зору відносно легко порушити радіосигнал, і цілком можливо, що Росія стоїть за цим", - пояснив він, додавши, що "це послання всім країнам, які беруть участь у військових навчаннях". Раніше він повідомляв, що в країні буде проведено розслідування щодо можливого втручання Росії в роботу супутникових навігаційних систем GPS.

DW.COM

До закидів з боку Норвегії щодо блокування Росією сигналу GPS під час навчань Trident Juncture долучилася також Фінляндія. У Гельсінкі наголошують, що такі дії не повинні ставити під загрозу повітряний рух. (15.11.2018)

Норвезькі військові стверджують, що росіяни блокували сигнали GPS в деяких районах Норвегії під час навчань НАТО. (13.11.2018)

Міністерство оборони Норвегії вважає, що джерелом проблем стали російські війська. "Перешкоди були зафіксовані в період з 16 жовтня по 7 листопада, вони виходили від російських збройних сил" на Кольському півострові, цитує агентство AP заяву норвезького міноборони. У фінському МЗС зазначили, що ці дані "заслуговують на довіру", передає агенція "Інтерфакс".

У Кремлі заявили, що нічого не знають про причетність Росії до збоїв в роботі GPS. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков запропонував журналістам звернутися з цим питанням до міністерства оборони РФ.

Навчання Trident Juncture за участю близько 50 тисяч військових, 150 літаків і 60 кораблів проходили з 25 жовтня по 7 листопада на території Норвегії, в Балтійському морі і північній Атлантиці. НАТО називає ці маневри найбільшими з 1991 року.

Дивитись відео 03:09
Now live
03:09 хв

Trident Juncture: НАТО тренує вояків і випробовує технології (31.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Trident Juncture: НАТО тренує вояків і випробовує технології (31.10.2018)  

Також за темою

Norwegen Nato-Großübung Trident Juncture

Норвегія закидає Росії блокування GPS під час військових навчань 13.11.2018

Норвезькі військові стверджують, що росіяни блокували сигнали GPS в деяких районах Норвегії під час навчань НАТО.

Trident Juncture

Фінляндія звинуватила Росію в блокуванні сигналу GPS під час навчань НАТО 15.11.2018

До закидів з боку Норвегії щодо блокування Росією сигналу GPS під час навчань Trident Juncture долучилася також Фінляндія. У Гельсінкі наголошують, що такі дії не повинні ставити під загрозу повітряний рух.

Norwegen Bundeswehr beim Nato-Manöver

Генсек НАТО: Навчання Trident Juncture мають запобігти конфлікту 30.10.2018

Найбільші з часів "холодної війни" військові навчання НАТО мають запобігти конфлікту, а не спровокувати його, заявив Єнс Столтенберг. Альянс також стежитиме за ракетними випробуваннями, які вирішила провести Росія.

Реклама

Докладно

Нові технології в німецькому сільському господарстві

Дрони і безпілотники: фермерство по-німецьки (відео)

Німці випробовують машину, яка замість людини рве бур'яни, і мріють, що колись на полях працюватимуть дрони.  

Електромобілі VW на виставці IAA 2017

VW запланував мільярди інвестицій в електромобілі

Volkswagen претендує на світове лідерство на ринку електромобілів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  