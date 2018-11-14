Посол РФ викликаний в МЗС Фінляндії через збій GPS на навчаннях НАТО

Посол Росії в Фінляндії Павло Кузнєцов 19 листопада повинен прийти до фінського міністерства закордонних справ у зв'язку з порушенням сигналу GPS під час навчань НАТО Trident Juncture в Норвегії. Про це російське посольство повідомило у Twitter в ніч на суботу, 17 листопада.

Влада Фінляндії підозрює, що причиною збоїв GPS були дії російських військовослужбовців, Москва це заперечує. Президент країни Саулі Нііністе раніше заявив про необхідність ретельного розслідування стороннього втручання в роботу супутникових навігаційних систем, яке призвело до збоїв у функціонуванні GPS на території Лапландії навчань НАТО.

Прем'єр-міністр країни Юха Сіпіля в ефірі радіостанції Yle Radio Suomi не виключив того, що за втручанням стоїть Росія. "З технічної точки зору відносно легко порушити радіосигнал, і цілком можливо, що Росія стоїть за цим", - пояснив він, додавши, що "це послання всім країнам, які беруть участь у військових навчаннях". Раніше він повідомляв, що в країні буде проведено розслідування щодо можливого втручання Росії в роботу супутникових навігаційних систем GPS.

Міністерство оборони Норвегії вважає, що джерелом проблем стали російські війська. "Перешкоди були зафіксовані в період з 16 жовтня по 7 листопада, вони виходили від російських збройних сил" на Кольському півострові, цитує агентство AP заяву норвезького міноборони. У фінському МЗС зазначили, що ці дані "заслуговують на довіру", передає агенція "Інтерфакс".

У Кремлі заявили, що нічого не знають про причетність Росії до збоїв в роботі GPS. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков запропонував журналістам звернутися з цим питанням до міністерства оборони РФ.

Навчання Trident Juncture за участю близько 50 тисяч військових, 150 літаків і 60 кораблів проходили з 25 жовтня по 7 листопада на території Норвегії, в Балтійському морі і північній Атлантиці. НАТО називає ці маневри найбільшими з 1991 року.