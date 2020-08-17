Посол Білорусі у Словаччині, який підтримав протести, подав у відставку

Посол Білорусі у Словаччині, експомічник президента країни Ігор Лещеня, який підтримав у своєму відеозверненні мирних протестувальників, подав заяву про відставку.

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"Я справді подав заяву про відставку. Це - логічний крок, бо як посла мене призначив нинішній президент і передбачається, що я маю проводити визначену ним політику. МЗС вважає, що виражена в моїй заяві громадянська позиція вийшла за ці рамки", - заявив Лещеня в коментарі порталу tut.by, опублікованому у вівторок, 18 серпня.

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У міністерстві закордонних справ Білорусі пояснили, що рішення про відставку посла ухвалює особа, яка його призначила, тобто президент. Поки указу про відставку Лещені не було.

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16 серпня Ігор Лещеня публічно підтримав протестувальників у Білорусі. "Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян", - заявив дипломат. Лещеня сказав, що він солідарний із тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст з мирними демонстраціями, щоб їхній голос був почутий, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Ігор Лещеня працює у МЗС Білорусі з 1994 року. Він працював на різних посадах в апараті відомства, був послом у низці країн. З 2002 до 2006 року був помічником президента із зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних питань. У 2016 році був призначений послом у Словаччині.

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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Вимога протестувальників - відставка Лукашенка Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Припинити свавілля силовиків Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Антимайдан" Лукашенка У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Наказ" провести нові вибори Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Протести не лише у Мінську Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших. Автор: Максим Сидоржевський



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