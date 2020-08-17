 Посол Білорусі у Словаччині, який підтримав протести, подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

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Новини

Посол Білорусі у Словаччині, який підтримав протести, подав у відставку

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, який підтримав протестувальників, подав заяву про відставку. Він назвав своє рішення "логічним кроком".

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня підтримав протестувальників на вулицях білоруських міст

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня підтримав протестувальників на вулицях білоруських міст

Посол Білорусі у Словаччині, експомічник президента країни Ігор Лещеня, який підтримав у своєму відеозверненні мирних протестувальників, подав заяву про відставку.

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"Я справді подав заяву про відставку. Це - логічний крок, бо як посла мене призначив нинішній президент і передбачається, що я маю проводити визначену ним політику. МЗС вважає, що виражена в моїй заяві громадянська позиція вийшла за ці рамки", - заявив Лещеня в коментарі порталу tut.by, опублікованому у вівторок, 18 серпня.

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У міністерстві закордонних справ Білорусі пояснили, що рішення про відставку посла ухвалює особа, яка його призначила, тобто президент. Поки указу про відставку Лещені не було.

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16 серпня Ігор Лещеня публічно підтримав протестувальників у Білорусі. "Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури і побиття моїх співгромадян", - заявив дипломат. Лещеня сказав, що він солідарний із тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст з мирними демонстраціями, щоб їхній голос був почутий, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Ігор Лещеня працює у МЗС Білорусі з 1994 року. Він працював на різних посадах в апараті відомства, був послом у низці країн. З 2002 до 2006 року був помічником президента із зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних питань. У 2016 році був призначений послом у Словаччині.

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  • Протести у Мінську 16 серпня

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  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


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Затримані в Білорусі розповідають про тортури (14.08.2020)

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