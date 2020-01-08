Посольство України в Ірані прибрало з сайту версію про аварію двигуна літака МАУ

Посольство України в Ірані оновило інформацію про можливі причини авіакатастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) поблизу Тегерана. Відповідні зміни посольство внесло у повідомлення на власному сайті у середу, 8 січня.

Раніше у посольстві повідомляли, що за попередньою інформацією, Boeing-737 авіакомпанії МАУ міг розбитися в Ірані внаслідок аварії двигуна. "Зараз версія теракту виключається", - зазначалося спершу на сайті.

Згодом ця інформація була змінена. "Інформація щодо причин авіакатастрофи з'ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру", - зазначено в оновленому повідомленні.

Дивитись відео 00:50 Поділитись No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3VsYP No comment: відео з місця авіакатастрофи літака МАУ в Ірані (08.01.2020)

Раніше в середу координатор оперативної кризової групи Державної консульської служби Міністерства закордонних справ (МЗС) України Максим Коваленко на пресбрифінгу не назвав можливих причин катастрофи літака, уточнивши лише, що в Ірані наразі працює комісія, яка їх і розслідує.

"Лише після рішення спеціально створеної комісії буде озвучено причину падіння літака... Навіть попередньої причини немає, тому що будь-яка інформація, яку буде зараз оголошено, буде дуже чутливою й матиме відповідні наслідки... Версій поки що теж немає, оскільки це щойно трапилося", - пояснив представник Державної консульської служби.

Водночас прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що причини авіакатастрофи літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ будуть з'яовані досить швидко, але закликав не говорити про її причини, аби "не поширювати маніпуляції".

Гончарук також анонсував позапланові перевірки безпеки польотів авіакомпанії МАУ з боку Державної авіаційної служби та тимчасову заборону для українських авіакомпаній на польоти до Ірану.

"До з'ясування причин трагедії ми ухвалили рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану. Щойно причини буде з'ясовано, рішення буде переглянуто", - заявив прем'єр під час брифінгу у середу, 8 січня.

Також Гончарук повідомив, що Україна подала усі необхідні клопотання, аби взяти участь у розслідуванні авіакатастрофи.

Як повідомлялося, на борту літака Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс Тегеран-Київ, перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв - 11 українців.

За даними авіакомпанії МАУ, літак, що розбився в Ірані, був випущений у 2016 році, його придбали новим у виробника. Літак був справним. "Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці МАУ в соцмережі Facebook.

За кілька годин до авіакатастрофи українського літака під Тегераном Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні перельоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком, а також над водами Перської та Оманської заток. У FAA вважають, що загострення ситуації на Близькому Сході становить потенційну загрозу для американської цивільної авіації. Це рішення FAA оголосили невдовзі після ракетних ударів Ірану по військових базах США в Іраку.