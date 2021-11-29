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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Посольство України в Німеччині".
Україна представлена у ФРН посольством у Берліні та генеральними консульствами в Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Дюcсельдорфі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Понад півроку посольство України в Німеччині працювало без керівника. Сергія Фареника звільнили з посади глави українського диппредставництва в Берліні ще в липні минулого року. І лише кілька тижнів тому новим послом призначено Ігоря Долгова. В інтерв”ю „Німецькій хвилі” дипломат розповів про основні напрямки своєї майбутньої роботи.