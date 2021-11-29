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Посольство України в Німеччині

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Посольство України в Німеччині".

Україна представлена у ФРН посольством у Берліні та генеральними консульствами в Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Дюcсельдорфі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Берліні вшанували пам'ять жертв Голодомору

У Берліні вшанували пам'ять жертв Голодомору 29.11.2021

У Берлінському кафедральному соборі відправили екуменічну службу за загиблими під час Голодомору 1932-1933 років.

У МЗС Німеччини призначили спецпредставника з питань України

У МЗС Німеччини призначили спецпредставника з питань України 04.06.2020

Спецпредставником з питань України став Жан-П'єр Фрьолі, повідомили в МЗС ФРН. На його призначення вже відреагували німецькі та українські дипломати.
Анексія Криму: посол України у ФРН пропонує Ґергарду Шредеру парі

Анексія Криму: посол України у ФРН пропонує Ґергарду Шредеру парі 04.05.2020

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер побачить повернення анексованого Росією Криму ще за свого життя, заявляє посол України у ФРН Андрій Мельник.
Посол України у ФРН підтвердив загибель одного українця внаслідок теракту в Берліні

Посол України у ФРН підтвердив загибель одного українця внаслідок теракту в Берліні 23.12.2016

Німецька поліція підтвердила, що серед жертв наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні був один громадянин України, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
Громадянська війна: посол України обурився заявою віце-канцлера Німеччини

"Громадянська війна": посол України обурився заявою віце-канцлера Німеччини 27.05.2016

Посольство України в Німеччині офіційно звернулося до Берліна з проханням пояснень щодо заяв Зіґмара Ґабріеля про санкції проти Росії.

Ігор Долгов: ”У Німеччині на посла України чекали” 29.01.2006

Понад півроку посольство України в Німеччині працювало без керівника. Сергія Фареника звільнили з посади глави українського диппредставництва в Берліні ще в липні минулого року. І лише кілька тижнів тому новим послом призначено Ігоря Долгова. В інтерв”ю „Німецькій хвилі” дипломат розповів про основні напрямки своєї майбутньої роботи.