Ігор Долгов: ”У Німеччині на посла України чекали”

Понад півроку посольство України в Німеччині працювало без керівника. Сергія Фареника звільнили з посади глави українського диппредставництва в Берліні ще в липні минулого року. І лише кілька тижнів тому новим послом призначено Ігоря Долгова. В інтерв”ю „Німецькій хвилі” дипломат розповів про основні напрямки своєї майбутньої роботи.