Посольство США у ФРН застерігає фірми від участі в "Північному потоці-2"

Посольство США в Німеччині застерігає компанії від участі в спорудженні газопроводу "Північний потік-2". Сполучені Штати "недвозначно і невтомно відзначають небезпеку" цього проєкту для "спільних інтересів у сфері безпеки в Європі", заявив представник американського посольства в Берліні в коментарі медіакомпанії Deutsche Welle у вівторок, 28 липня.

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США вбачають у газогоні "не комерційний проєкт, а ключовий інструмент російського уряду з експлуатації та посилення європейської залежності від постачання енергоносіїв з Росії", підкреслив дипломат. Вашингтон проводив переговори з європейськими партнерами та продовжить ці консультації. Держави, які виступають проти будівництва газопроводу, "висловлюють свою позицію голосніше, ніж раніше", відзначили в посольстві.

Вашингтон вказав на можливі ризики для підрядників

Вашингтон "наразі не запроваджує будь-які санкції", повідомили в посольстві США. Однак, як і раніше, задіяні в проєкті фірми повинні усвідомлювати, що така участь "створює для них ризики", підкреслює відомство.

Раніше німецьке видання Welt am Sonntag повідомило про посилення тиску США на європейських підрядників "Північного потоку-2". За його даними, представники Сполучених Штатів на відеопереговорах "у доброзичливому тоні" відзначили, що мають намір "перешкодити завершенню будівництва" і особливо наголосили "далекосяжні наслідки подальшої участі в проєкті".

Роботи з прокладання газопроводу припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності в грудні 2019 року. Заходи передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Прокладання труб не можуть відновити через тріску

Нагадаємо, що швейцарська компанія Allseas призупинила участь в проєкті після того, як санкції стали чинними. Для завершення робіт було задіяно російське судно "Академік Черський". Воно прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні, але влада Данії наразі заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски.