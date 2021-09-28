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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Посольство Німеччини в Україні".
Посольство Німеччини в Україні розташоване в Києві. Офіс генерального консульства в Донецьку в січні 2015-го року тимчасово перенесено до Дніпра. Крім того, у Львові, Одесі та Харкові Німеччина має своїх почесних консулів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чому Німеччина робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню, а не газу? Чому німцям важко пояснити дискусію про захист української мови? І чому новий канцлер не буде цікавитися Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю DW.
Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив про початок кримінального провадження за фактом хуліганських дій депутата Олексія Гончаренка біля посольства ФРН у Києві. Президент Порошенко назвав вчинок нардепа неприйнятним.