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Посольство Німеччини в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Посольство Німеччини в Україні".

Посольство Німеччини в Україні розташоване в Києві. Офіс генерального консульства в Донецьку в січні 2015-го року тимчасово перенесено до Дніпра. Крім того, у Львові, Одесі та Харкові Німеччина має своїх почесних консулів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Майбутнє України - це не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (28.09.2021) 28.09.2021

Чому Німеччина робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню, а не газу? Чому німцям важко пояснити дискусію про захист української мови? І чому новий канцлер не буде цікавитися Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю DW.
Німеччина виділила ще мільйон євро для допомоги жителям Донбасу

Німеччина виділила ще мільйон євро для допомоги жителям Донбасу 03.09.2019

Німеччина виділила ще 1 мільйон євро на гуманітарні проєкти для жителів Донбасу. Серед іншого, гроші підуть на ремонт та підготовку до зими пошкоджених або зруйнованих будинків і квартир у зоні конфлікту.
Шок для німців: як Гройсман віддав православним будівлю лютеран

Шок для німців: як Гройсман віддав православним будівлю лютеран 27.08.2019

Німецька громада більше десяти років домагалася повернення колишньої лютеранської школи Києва, щоб створити культурний центр. На здивування німців, прем'єр Гройсман віддав будівлю Православній церкві України.
Донецька фільтрувальна станція - на зміну під обстрілом

Донецька фільтрувальна станція - на зміну під обстрілом 21.12.2017

Донецька фільтрувальна станція - один з об'єктів цивільної інфраструктури, що найбільше потерпає від перехресного вогню на Донбасі. При цьому від неї залежить водопостачання для понад півмільйона людей.
Реставрація системи водопостачання на Донбасі: що планують німецькі фахівці?

Реставрація системи водопостачання на Донбасі: що планують німецькі фахівці? 14.12.2017

Уряд ФРН та ЮНІСЕФ допоможуть Україні поліпшити доступ до води мешканцям Донбасу, що живуть на лінії зіткнення. DW з’ясовувала, що саме пропонують фахівці і чи можуть обстріли завадити цим планам?
Розпочато кримінальне провадження через хуліганські дії біля посольства ФРН

Розпочато кримінальне провадження через хуліганські дії біля посольства ФРН 09.02.2017

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив про початок кримінального провадження за фактом хуліганських дій депутата Олексія Гончаренка біля посольства ФРН у Києві. Президент Порошенко назвав вчинок нардепа неприйнятним.
Святкування ювілею відносин ФРН-Україна: скандал чи буря в склянці шампанського?

Святкування ювілею відносин ФРН-Україна: скандал чи буря в склянці шампанського? 08.02.2017

Посольство Німеччини в Україні планувало відсвяткувати 25-річчя встановлення німецько-українських дипломатичних відносин. Та вечірку зіпсувало нещодавнє непорозуміння між Берліном та Києвом.
Німеччина скасувала плату за національні візи для українців

Німеччина скасувала плату за національні візи для українців 01.11.2014

Посольство Німеччини в Україні видає дедалі більше багаторазових шенгенських віз. Утім, українці скаржаться на візові труднощі. Експерти пов'язують це з війною на Донбасі.
За німецькою візою – не обов’язково до Києва

За німецькою візою – не обов’язково до Києва 06.12.2012

Посольство Німеччини в Україні планує скасувати обов’язкову особисту подачу в Києві документів на отримання шенгенської візи. Замість цього по візу можна буде звертатися до візових центрів у регіонах.
Посольство ФРН і далі фінансуватиме проекти з прав людини

Посольство ФРН і далі фінансуватиме проекти з прав людини 05.03.2009

Посольство Німеччини в Україні оголосило конкурс проектів з прав людини. Пріоритет надаватиметься проектам соціального та культурного напрямків. На це німецька сторона планує виділити 130 тисяч євро.
В Україні відбуваються тижні німецької культури

В Україні відбуваються тижні німецької культури 03.09.2008

У вересні-жовтні в Україні проходять тижні німецької культури. Їх проводять посольство Німеччини в Україні спільно з київським Гете-Інститутом.