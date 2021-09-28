На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Посольство Німеччини в Україні".

Посольство Німеччини в Україні розташоване в Києві. Офіс генерального консульства в Донецьку в січні 2015-го року тимчасово перенесено до Дніпра. Крім того, у Львові, Одесі та Харкові Німеччина має своїх почесних консулів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.