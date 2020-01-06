Посли НАТО обговорять майбутнє місії Альянсу в Іраку

Посли країн-членів Північноатлантичного альянсу зберуться у понеділок, 6 січня, у Брюсселі для обговорення майбутнього місії НАТО в Іраку. Минулими вихідними через напругу в регіоні, пов'язану з вбивством військовими США іранського генерала Касема Сулеймані, НАТО вже припинило навчання іракських солдатів.

Напередодні парламент Іраку ухвалив резолюціюз вимогою до уряду вивести іноземні війська з країни після вбивства Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти у 2014 році. Це рішення може поставити під загрозу навчальну місію НАТО, яка бере участь у міжнародній антитерористичній коаліції. У НАТО наголосили, що рішення іракського парламенту не є обов'язковим, оскільки остаточне рішення має ухвалити уряд країни.

НАТО займається підготовкою сил безпеки в Іраку з початку 2017 року. Іракські солдати проходять спеціальну підготовку щодо знешкодження вибухових пристроїв, технічного обслуговування та медичної допомоги. Північноатлантичний альянс також консультує міністерство оборони Іраку та інші органи безпеки.

У 2018 році місія була розширена та включає близько 500 військових, більшість з яких - з Канади. У НАТО наголошують, що ця місія не є бойовою. В рамках участі в антитерористичній коаліції НАТО також використовує свої розвідувальні літаки Awacs. Вони розміщені у Туреччині і завдяки своїм радарам дозволяють слідкувати за ситуацією у повітрі над Сирією та Іраком.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. При цьому загинув також заступник керівника шиїтських Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав вбивство іранського генерала "терористичним актом". Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою" за вбивство Сулеймані. Наступного дня в Багдаді була обстріляна ракетами так звана "зелена зона", де розташоване американське посольство. Також ракетного обстрілу зазнала військово-повітряна база, де дислокуються військові США.