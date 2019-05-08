Посла Росії викликали в МЗС Німеччини через кібератаки на Бундестаг

Статс-секретар міністерства закордонних справ Німеччини Міґель Берґер (Miguel Berger) викликав на розмову посла Росії Сергія Нечаєва. У поширеному в четвер, 28 травня, повідомленні МЗС ФРН вказується, що від імені федерального уряду Берґер різко засудив хакерські атаки на Бундестаг, вчинені 2015 році.

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Крім того, російського дипломата поінформували, що уряд ФРН виступатиме в Брюсселі за те, щоб режим санкцій ЄС за кібератаки був застосований і до осіб, відповідальних за кібернапад на Бундестаг. У цьому контексті було згадано й громадянина РФ Дмитра Бадіна, ордер на арешт якого видав 5 травня 2020 генеральний прокурор ФРН.

Підозри в шпигунській діяльності

Ордер на арешт Бадіна був виданий на підставі обґрунтованої підозри у тому, що він, діючи спільно особами, імена яких поки невідомі, здійснював шпигунську діяльність проти Федеративної Республіки Німеччина в інтересах іноземної спецслужби.

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Є вагомі підстави вважати, що обвинувачений несе відповідальність за кібернапад на Бундестаг, скоєний в квітні-травні 2015 року, як член угруповання APT28 (інші назви - Fancy Bear і Strontium. - Ред.). І що під час нападу він входив до складу російської військової розвідки ГРУ, зазначається в повідомленні пресслужби німецького зовнішньополітичного відомства.

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Федеральний уряд розглядає цей інцидент у зв'язку з розслідуванням скоєного минулого літа в Берліні вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі), що досі триває.