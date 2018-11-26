 Порошенко хоче стримувати Росію в Чорному морі за допомогою Берліна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

Порошенко хоче стримувати Росію в Чорному морі за допомогою Берліна

Міжнародна спільнота має посилити санкції проти Росії та свою військову присутність у Чорному морі, вважає президент України Петро Порошенко.

Петро Порошенко заявив, що Україна потребує підтримки у Чорному морі

Петро Порошенко заявив, що Україна потребує підтримки у Чорному морі

Президент України Петро Порошенко закликав Німеччину та країни НАТО посилити свою присутність у Чорному морі. Про це він заявив в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke. Фрагменти інтерв'ю у неділю, 2 грудня, оприлюднила прес-служба президента України на його сайті. "Нам потрібна збільшена військово-морська присутність Німеччини та союзників у Чорному морі як стримуючий фактор для Росії", - зазначив Порошенко.

Він також закликав до нових санкцій проти РФ. "Агресивні дії Росії є неприйнятними. Міжнародне співтовариство та об'єднана Європа повинні посилити тиск на Росію. Нам потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція стосовно агресивної поведінки Росії. Ми повинні зупинити "Північний потік-2". Ми повинні вже зараз думати про нові санкції", - заявив Порошенко.

За його словами, останній інцидент у Керченській протоці доводить, що Росія не відмовляється від свого плану розширити окупацію України. "Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ. Якщо деякі політики не перестануть фліртувати та танцювати з Путіним, то ніхто не повинен виключати загрози, що масштаби російської агресії зростатимуть", - вважає президент України.

DW.COM

До стрімкої ескалації протистояння між Москвою та Києвом призвели агресивні дії РФ поблизу Керченської протоки - на цьому сходяться німецькі експерти, які, проте, бачать вихід аж ніяк не в різких діях України. (30.11.2018)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бажає мілітаризації конфлікту між Україною і Росією, тож не спрямовуватиме свої кораблі в Азовське море. (29.11.2018)

Порошенко також наголосив, що Росія повинна виконати мінські домовленості, забезпечити стабільний режим припинення вогню, вивести свої війська та військові засоби з території України, а також дозволити миротворцям ООН увійти на окуповану територію. Також російська сторона має забезпечити прогрес у звільненні українських в'язнів. Однак, за словами Порошенка, замість цього Росія вирішила посилити напруженість. "Напад російських військ на кораблі українського флоту в Керченській протоці та їхнє захоплення були провокаційними та цинічними", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в НАТО на прохання Порошенка відправити військові кораблі в Азовське море вказали на "вже велику присутність Альянсу" в Чорному морі. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) також відхилив прохання Порошенка спрямувати кораблі НАТО в Азовське море для підтримки України на тлі агресії РФ.

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