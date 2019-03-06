Порошенко увів у дію рішення РНБО щодо аудиту "Укроборонпрому"

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 березня 2019 року "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", повідомила у суботу, 16 березня, прес-служба глави держави. Указ було підписано напередодні. Рішення РНБО, зокрема, передбачає організацію Кабінетом Міністрів України у місячний строк аудиту із залученням міжнародних експертів державного концерну "Укроборонпром" та підприємств-учасників концерну.

Крім того, Кабміну доручено опрацювати питання щодо доцільності утворення центрального органу виконавчої влади, на який би були покладені окремі функції з реалізації державної військово-промислової політики, управління об'єктами державної власності у відповідній сфері та контролю за їхньою діяльністю, в тому числі "Укроборонпромом".

Згідно з рішенням РНБО, буде проведено огляд оборонно-промислового комплексу. Уряду також доручено забезпечити усунення корупційних ризиків, підвищення рівня прозорості та посилення контролю з боку держави і громадськості за діяльністю "Укроборонпрому" та інших державних підприємств оборонно-промислового комплексу. Для цього уряд має вжити заходів щодо залучення представників держав-партнерів до роботи наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

РНБО також рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), Державному бюро розслідувань здійснити перевірку і надати правову оцінку фактам, викладеним у засобах масової інформації, щодо порушень у сфері закупівель продукції, робіт, послуг оборонного призначення та за результатами поінформувати громадськість.

Журналістське розслідування щодо "Укроборонпрому"

Нагадаємо, що 11 березня команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила останню серію свого розслідування щодо розкрадань на підприємствах оборонного комплексу, в якому стверджується, що правоохоронні органи, зокрема прокуратура, роками потурали незаконним схемам закупівлі комплектуючих для "Укроборонпрому", через що розслідування не доходили до встановлення причетності високопосадовців.

Серед іншого журналісти розповіли, що нібито у НАБУ сприяли гальмуванню розслідувань, які мали місце щодо фактів розкрадань. У НАБУ стверджують, що наведені журналістами дані є маніпуляцією, а відповіді, які НАБУ надавало на журналістські запити, не були оприлюднені. 14 березня директор бюро Артем Ситник ухвалив рішення відсторонити на час проведення службового розслідування двох детективів НАБУ, згаданих у журналістському розслідуванні Bihus.info.