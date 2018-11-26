 Порошенко підписав указ про запровадження в Україні воєнного стану | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.11.2018

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Політика й суспільство

Порошенко підписав указ про запровадження в Україні воєнного стану

Указ президента має затвердити Верховна Рада. Воєнний стан мають запровадити на 60 днів: від 26 листопада 2018 до 25 січня 2019 року.

Президент України Петро Порошенко

Згідно з указом Порошенка, воєнний стан мать запровадити на 60 днів

Президент України Петро Порошенко в понеділок, 26 листопада, підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні. Особливий правовий режим, згідно з указом, має бути запроваджено на 60 діб: від 14 години 26 листопада до 14 години 25 січня 2019 року.

Указ Порошенка вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо надзвичайних заходів "із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні". Текст указу та рішення РНБО опубліковано на сайті президента.

Відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану", указ президента про запровадження воєнного стану має бути затверджений Верховною Радою. Позачергове засідання українського парламенту призначене на 16 годину за місцевим часом.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту затвердити указ президента Петра Порошенка про запровадження правового режиму воєнного стану. За повідомленням кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", за таке рішення одноголосно проголосували всі присутні на засіданні члени комітету.

Надзвичайні заходи

Міністерству закордонних справ України доручено організувати консультації президента й міністра закордонних справ України з лідерами союзницьких і партнерських держав, Європейського Союзу, керівництвом ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

DW.COM

Якщо в Україні запровадять воєнний стан, людям можуть заборонити виходити на будь-які масові акції. Що ще може очікувати українців у разі запровадження особливого правового режиму? (26.11.2018)

Рада нацбезпеки та оборони підтримала рішення про запровадження в Україні правового режиму воєнного стану. Указ Петра Порошенка про введення воєнного стану має затвердити 26 листопада Верховна Рада. (26.11.2018)

Україна ні з ким не планує воювати, воєнний стан запроваджується виключно для оборони, запевнив президент України Петро Порошенко. (26.11.2018)

Генеральному штабу Збройних Сил України доручено невідкладно передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву.

Окрім того, в Україні мають посилити охорону об’єктів критичної інфраструктури й іноземних дипломатичних представництв, антитерористичний режим, інформаційну безпеку та кібербезпеку. Державна прикордонна служба України має посилити охорону державного кордону з Російською Федерацією та адміністративної межі з Автономною Республікою Крим.

Раніше цього ж дня Порошенко заявив, що Україна ні з ким не планує воювати і воєнний стан запроваджується виключно для оборони.

Президент України також звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських затриманих військовослужбовців, доля яких наразі невідома.

Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що 25 листопада російські катери обстріляли українські кораблі.Після цього російські спецпризначенці захопили українські судна й поранили шістьох українських військових. Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в ніч на понеділок повідомив, що двоє з поранених перебувають у важкому стані. Також Муженко віддав розпорядження про приведення з'єднань і частин ЗСУ у повну бойову готовність.

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