 Порошенко підписав закон про статус учасника бойових дій для ветеранів УПА й ОУН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

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Новини

Порошенко підписав закон про статус учасника бойових дій для ветеранів УПА й ОУН

Підписаний президентом України Петром Порошенком закон надав статус учасника бойових дій ветеранам Української повстанської армії та Організації Українських націоналістів.

ОУН та УПА

Президент України Петро Порошенко підписав закон про надання статусу учасника бойових дій ветеранам Української повстанської армії (УПА) та Організації Українських націоналістів (ОУН). Про це в неділю, 23 грудня, повідомляється на сайті Верховної Ради України.

У повідомленні наголошується, що напередодні до парламенту надійшов з підписом президента ухвалений раніше законопроект про внесення змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

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Згідно з підписаним Порошенком законом, учасниками бойових дій визнаються вояки, які брали участь у збройній боротьбі за незалежність України в XX столітті в складі кількох підрозділів і формувань. Йдеться про Українську повстанську армію, Українську повстанську армію отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Українську народну революційну армію (УНРА), озброєні підрозділів Організації українських націоналістів та інших формувань.

У законопроекті наголошується, що статус надаватиметься тим воякам, які не вчинили злочину проти миру й людства, і були реабілітовані, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Водночас порядок надання статусу встановлюється Кабінетом міністрів. Документ набуде чинності через три місяці від дня його оприлюднення.

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