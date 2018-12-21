Порошенко підписав закон про статус учасника бойових дій для ветеранів УПА й ОУН

Президент України Петро Порошенко підписав закон про надання статусу учасника бойових дій ветеранам Української повстанської армії (УПА) та Організації Українських націоналістів (ОУН). Про це в неділю, 23 грудня, повідомляється на сайті Верховної Ради України.

У повідомленні наголошується, що напередодні до парламенту надійшов з підписом президента ухвалений раніше законопроект про внесення змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Згідно з підписаним Порошенком законом, учасниками бойових дій визнаються вояки, які брали участь у збройній боротьбі за незалежність України в XX столітті в складі кількох підрозділів і формувань. Йдеться про Українську повстанську армію, Українську повстанську армію отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Українську народну революційну армію (УНРА), озброєні підрозділів Організації українських націоналістів та інших формувань.

У законопроекті наголошується, що статус надаватиметься тим воякам, які не вчинили злочину проти миру й людства, і були реабілітовані, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Водночас порядок надання статусу встановлюється Кабінетом міністрів. Документ набуде чинності через три місяці від дня його оприлюднення.