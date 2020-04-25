 Порошенко підписав закон про державну українську мову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Новини

Порошенко підписав закон про державну українську мову

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної враховує думки усіх зацікавлених сторін окрім Росії, заявив президент України Петро Порошенко.

Петро Порошенко підписав закон про українську мову

Петро Порошенко підписав закон про українську мову

Президент України Петро Порошенко у середу, 15 травня, підписав закону про функціонування української мови як державної. Про це він повідомив у Twitter.

Він зазначив, що обговорення закону про мову точно пішло йому на користь. "Намагалися врахувати думки всіх зацікавлених сторін, які сповідують державну політику. Єдина думка, яку ми не збиралися враховувати, - це думка Москви. Нехай займаються російською мовою", - наголосив президент України.

Порошенко також зазначив, що цей закон не утискає інші мови. "Ми просто дали право українцям слухати українські пісні, дивитися українські фільми, читати українські книги. Бо люди прагнуть це робити. Це модно і драйвово. А не модно - не знати української мови", - написав він.

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Напередодні, 14 травня, закон про мову підписав спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Український парламент ухвалив закон про державну українську мову 25 квітня. Цей законопроект підтримали 278 народних депутатів, 38 нардепів висловилися проти, ще 7 законодавців утрималися, а 25 депутатів не брали участь у голосуванні.

Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Спроби просувати на території України ідею багатомовності закон прирівнює до дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.

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Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)  

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Загалом 278 українських народних депутатів підтримали в другому читанні законопроект про функціонування державної мови. Не підтримали цей законопроект 38 народних обранців.

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