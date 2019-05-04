 Порошенко призначив Горковенка в Нацраду з питань телерадіомовлення України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2019

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Новини

Порошенко призначив Горковенка в Нацраду з питань телерадіомовлення України

Президентським указом на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення призначено Володимира Горковенка.

Петро Порошенко

Петро Порошенко (архівне фото)

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Володимира Горковенка на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Відповідний указ президента оприлюднено в суботу, 4 травня, на сайті глави держави.

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"Постановляю: призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - сказано в документі.

Доти Горковенко обіймав посаду завідувача відділом Головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента України, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Раніше цього дня з'явилася інформація про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Юрія Артеменка призначили членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у липні 2014 року, а незабаром обрали й головою Нацради. Початок його роботи припав на найгострішу фазу збройного протистояння на Донбасі.

За роки перебування Артеменка на посаді в Україні почали розбудовувати мережу суспільного мовлення, створили радіо для військових, а також обмежили чи заборонили трансляцію в країні численного медіаконтенту з Росії.

Повноваження Артеменка як члена Нацради мали завершитися в липні цього року.

Дивитись відео 03:47

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Аудіо й відео до теми

Як функціонує суспільне мовлення у Німеччині?  

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