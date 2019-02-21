Порошенко пообіцяв вирішити питання відповідальності за незаконне збагачення

Президент внесе до парламенту проект з новою статтею щодо покарання чиновників за незаконне збагачення після того, як Конституційний суд визнав відповідну норму Кримінального кодексу незаконною.
Президент України Петро Порошенко внесе до парламенту законопроект про покарання для чиновників за незаконне збагачення, повідомили в адміністрації президента у середу, 27 лютого. Він зробить це, щойно Конституційний суд, який напередодні визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за такий злочин, оприлюднить своє рішення.
"Я хочу заспокоїти всіх і сказати: щойно рішення буде оприлюднено, щойно ми з ним ознайомимося, негайно дам доручення терміново, з урахуванням висновків Конституційного Суду, підготувати та внести до Верховної Ради, а я визначу його як невідкладний, законопроект про передбачене покарання для чиновників за незаконне збагачення", - заявив Порошенко, додавши, що нова редакція статті буде виписана так, що і "комар носа не підточить".
Порошенко наголосив, що рішення КС досі не опубліковане і його ніхто не бачив. Втім, за його словами, воно вже отримало негативну реакцію в соціальних мережах. "І ця негативна реакція в соцмережах мені зрозуміла", - сказав він.
Нагадаємо, що в грудні 2017 року 59 депутатів Верховної Ради України просили КСУ визнати неконституційним притягнення чиновників до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Представником групи ініціаторів є депутат Ради Павло Пинзеник ("Народний фронт"). Крім нього, серед ініціаторів значаться депутати Максим Поляков та Євген Дейдей (НФ), підозрювані в незаконному збагаченні і отриманні неправомірної вигоди.
Депутати вважають, що ця стаття Кримінального кодексу порушує 9 положень Конституції, зокрема статтю 1, згідно з якою Україна є правовою державою, і статтю 58, згідно з якою нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Крім того, на думку депутатів, стаття 368-2 Кримінального кодексу порушує статтю 62 Конституції, яка забороняє обґрунтовувати обвинувачення на припущеннях і звільняє особу від обов'язку доводити свою невинуватість.
26 лютого КСУ визнав цю статтю неконституційною. За даними агенції "Інтерфакс-Україна", таке рішення мотивоване тим, що норми кримінального законодавства мають бути чіткими і недвозначними, адже внаслідок притягнення до кримінальної відповідальності може бути обмежено свободу людини та інші її конституційні права і свободи.
Як стверджують оглядачі, виключення норми про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення з Кримінального кодексу через її неконституційність призведе до закриття відкритих проваджень та звільнення від відповідальності осіб, уже притягнутих до неї. Будь-яка нова норма про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення діятиме щодо тих злочинних діянь, вчинених з часу, коли нова норма набуде чинності.