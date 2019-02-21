Порошенко пообіцяв вирішити питання відповідальності за незаконне збагачення

Президент України Петро Порошенко внесе до парламенту законопроект про покарання для чиновників за незаконне збагачення, повідомили в адміністрації президента у середу, 27 лютого. Він зробить це, щойно Конституційний суд, який напередодні визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за такий злочин, оприлюднить своє рішення.

"Я хочу заспокоїти всіх і сказати: щойно рішення буде оприлюднено, щойно ми з ним ознайомимося, негайно дам доручення терміново, з урахуванням висновків Конституційного Суду, підготувати та внести до Верховної Ради, а я визначу його як невідкладний, законопроект про передбачене покарання для чиновників за незаконне збагачення", - заявив Порошенко, додавши, що нова редакція статті буде виписана так, що і "комар носа не підточить".

Порошенко наголосив, що рішення КС досі не опубліковане і його ніхто не бачив. Втім, за його словами, воно вже отримало негативну реакцію в соціальних мережах. "І ця негативна реакція в соцмережах мені зрозуміла", - сказав він.

Нагадаємо, що в грудні 2017 року 59 депутатів Верховної Ради України просили КСУ визнати неконституційним притягнення чиновників до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Представником групи ініціаторів є депутат Ради Павло Пинзеник ("Народний фронт"). Крім нього, серед ініціаторів значаться депутати Максим Поляков та Євген Дейдей (НФ), підозрювані в незаконному збагаченні і отриманні неправомірної вигоди.

Депутати вважають, що ця стаття Кримінального кодексу порушує 9 положень Конституції, зокрема статтю 1, згідно з якою Україна є правовою державою, і статтю 58, згідно з якою нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Крім того, на думку депутатів, стаття 368-2 Кримінального кодексу порушує статтю 62 Конституції, яка забороняє обґрунтовувати обвинувачення на припущеннях і звільняє особу від обов'язку доводити свою невинуватість.

26 лютого КСУ визнав цю статтю неконституційною. За даними агенції "Інтерфакс-Україна", таке рішення мотивоване тим, що норми кримінального законодавства мають бути чіткими і недвозначними, адже внаслідок притягнення до кримінальної відповідальності може бути обмежено свободу людини та інші її конституційні права і свободи.

Як стверджують оглядачі, виключення норми про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення з Кримінального кодексу через її неконституційність призведе до закриття відкритих проваджень та звільнення від відповідальності осіб, уже притягнутих до неї. Будь-яка нова норма про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення діятиме щодо тих злочинних діянь, вчинених з часу, коли нова норма набуде чинності.