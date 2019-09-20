 Порошенко запевняє, що не погоджував ″формулу Штайнмаєра″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2019

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Новини

Порошенко запевняє, що не погоджував "формулу Штайнмаєра"

Петро Порошенко запевнив, що не існує узгодженої "формули Штайнмаєра", а Володимир Путін на саміті в "нормандському форматі" в Берліні намагався проштовхнути ідеї авторства глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Порошенко повідомив деталі розмови з Путіним, яка відбулася на саміті в Берліні в жовтні 2016 року (на фото)

Порошенко повідомив деталі розмови з Путіним, яка відбулася на саміті в Берліні в жовтні 2016 року (на фото)

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко заявив, що не існує узгодженої з ким-небудь "формули Штаймаєра". "Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої "формули Штайнмаєра", нібито з кимось узгодженої, не існує", - сказав Порошенко в інтерв'ю в програмі "Рандеву" на "5 каналі", що вийшла в ефірі ввечері в суботу, 21 вересня.

За словами Порошенка, ексглава німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) пропонував ввести в дію закон про особливий режим місцевого самоврядування на Донбасі в день виборів, тоді як ОБСЄ оприлюднить звіт, що вибори вільні. Однак це було б можливим лише після того, як буде сформовано компонент безпеки, організовано вибори з дотриманням усіх норм, після того, як ОБСЄ визнає ці вибори, оскільки вони відповідатимуть критеріям організації, - будуть вільними і демократичними, зауважив колишній президент України.

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Для проведення переговорів в нормандському форматі сторони мають письмово погодити "формулу Штайнмаєра" та розвести війська на трьох контрольних ділянках, повідомив очільник українського МЗС Вадим Пристайко. (20.09.2019)

У Мінську завершилося засідання Тристоронньої контактної групи. Представник України Леонід Кучма назвав умови для проведення виборів на окупованому Донбасі за так званою "формулою Штайнмаєра". (18.09.2019)

В центрі Києва кілька сотень людей вимагали спочатку повністю припинити бойові дії на Донбасі і вивести звідти російські війська, і лише після цього проводити там місцеві виборів за українським законодавством. (19.09.2019)

Президент Росії Володимир Путін після саміту в "нормандському форматі" щодо України навряд чи зацікавлений у тому, щоб за словами були реальні дії, вважає кореспондент DW у Києві Крістіана Ф. Тріппе. (20.10.2016)

"Жодних інших позицій щодо перетасування, що ми організуємо виключно політичний процес, а безпеку не обговорюємо - це все вигадки Путіна", - наголосив Порошенко, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Також експрезидент України розповів про розмову, яку мав з президентом РФ Володимиром Путіним під час останнього саміту "нормандської четвірки" восени 2016 року в Берліні. За словами Порошенка, тоді Путін розповів про "формулу Штайнмаєра", яку нібито написав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. "Я кажу: "Даруйте, ось лист двох міністрів закордонних справ Франції та Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це - "формула Штайнмаєра". Будь ласка, подивіться". Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: "Ні, це зовсім не те, у нас Лавров написав "формулу Штайнмаєра"". Я кажу: "Перепрошую, але ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим паче, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете у нього запитати, пане Путін". - "Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо ґрунтуватися на наших пропозиціях" - ось стиль ведення переговорів Росією", - розповів Порошенко.

Він наголосив, що Київ зацікавлений у мирі та у відновленні суверенітету України над окупованими територіями. "Але точно не навпаки - ми не зацікавлені, щоб це був російський анклав, і щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих виборах", - додав Порошенко.

Порошенко каже, що Путін пропонував домовитися щодо лідерів окупованих територій

П'ятий президент України розповів про ще один діалог, який, за його словами, він мав із президентом Росії. "Тоді Путін запропонував мені, - коли ще були діалоги, це, здається, був 2015 рік, - каже: "Навіщо сперечатися, давайте ми з вами домовимося, кого виберемо, і проведемо це через вибори - це єдино можливий шлях", - стверджує Порошенко. За його словами, він відмовився від пропозиції Путіна, заявивши, що "ні з ким не збирається ні погоджувати кого вибирати, ні віддавати, яку частину повноважень ми їм делегуємо".

"Формула Штайнмаєра" - запропонований наприкінці 2015 року тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром план реалізації пункту мінських угод щодо статусу Донбасу. Він передбачає введення в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів в Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.

Як повідомив під час на засіданні Тристоронньої контактної групи 18 вересня у Мінську представник України Леонід Кучма, українська сторона не має принципових заперечень по суті "формули Штайнмаєра". При цьому її реалізація можлива лише за умови виконання таких умов: цілковите припинення вогню, моніторинг Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних держав і військової техніки, розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення тощо. 

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