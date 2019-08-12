Порошенко закидає Портнову спробу рейдерського захоплення "Прямого"

Колишній президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в понеділок, 12 серпня, після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) виступив із заявою про спроби рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".

"Є всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення "Прямого" каналу, ініціатором якого є пан Портнов (ексзаступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича. - Ред.)", - цитує слова Порошенка агенція "Інтерфакс-Україна".

Експрезидент зазначив, що, за заявою Портнова, яка "нічого спільного не має з правдою", ДБР понад три місяці "робить спробу тероризувати журналістів". "Іще раз заявляю, що не маю ніякого стосунку до власності або управління "Прямим" каналом", - заявив Порошенко і додав, що його команда робитиме рішучі кроки для протидії вторгненню в інформаційний простір України інструментів впливу з боку держави-агресора.

Порошенко готовий до перевірки на поліграфі

Також Порошенко заявив, що готовий пройти перевірку, запропоновану слідчими Державного бюро розслідувань, на поліграфі (детекторі брехні) в прямому ефірі на телебаченні, передають "Українські Новини".

"Я не довіряю Державному бюро розслідувань, я не довіряю його керівництву. Я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства", - заявив експрезидент, додавши, що вважає розслідування ДБР політично заангажованими. Порошенко зазначив, що не боїться пройти перевірку на детекторі брехні, але готовий зробити це лише у прямому ефірі телеканалів.

ДБР проти Порошенка

Нагадаємо, що 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий", а 25 липня - у справі про можливе ухиляння від сплати податків при продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, після чого переїхав на Захід, а повернувся до України у травні 2019-го - напередодні вступу на посаду президента Володимира Зеленського. Після повернення Портнов спрямував до ДБР кілька заяв проти Порошенка, зокрема про держзраду, панамські офшори та розкрадання в армії.