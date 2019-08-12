Порошенко закидає Портнову спробу рейдерського захоплення "Прямого"

Петро Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення телеканалу "Прямий", яку начебто ініціював Андрій Портнов. Експрезидент України також зазначив, що не довіряє Державному бюро розлідувань.
Колишній президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в понеділок, 12 серпня, після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) виступив із заявою про спроби рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".
"Є всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення "Прямого" каналу, ініціатором якого є пан Портнов (ексзаступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича. - Ред.)", - цитує слова Порошенка агенція "Інтерфакс-Україна".
Експрезидент зазначив, що, за заявою Портнова, яка "нічого спільного не має з правдою", ДБР понад три місяці "робить спробу тероризувати журналістів". "Іще раз заявляю, що не маю ніякого стосунку до власності або управління "Прямим" каналом", - заявив Порошенко і додав, що його команда робитиме рішучі кроки для протидії вторгненню в інформаційний простір України інструментів впливу з боку держави-агресора.
Порошенко готовий до перевірки на поліграфі
Також Порошенко заявив, що готовий пройти перевірку, запропоновану слідчими Державного бюро розслідувань, на поліграфі (детекторі брехні) в прямому ефірі на телебаченні, передають "Українські Новини".
"Я не довіряю Державному бюро розслідувань, я не довіряю його керівництву. Я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства", - заявив експрезидент, додавши, що вважає розслідування ДБР політично заангажованими. Порошенко зазначив, що не боїться пройти перевірку на детекторі брехні, але готовий зробити це лише у прямому ефірі телеканалів.
ДБР проти Порошенка
Нагадаємо, що 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий", а 25 липня - у справі про можливе ухиляння від сплати податків при продажу заводу "Кузня на Рибальському".
Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, після чого переїхав на Захід, а повернувся до України у травні 2019-го - напередодні вступу на посаду президента Володимира Зеленського. Після повернення Портнов спрямував до ДБР кілька заяв проти Порошенка, зокрема про держзраду, панамські офшори та розкрадання в армії.