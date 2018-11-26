Поранених повстанців-хуситів евакуювали з Ємену літаком ООН - AFP

Поранені єменські повстанці-хусити були евакуйовані чартерним літаком ООН зі столиці Ємену міста Сани на медичне лікування до Оману. Про це у понеділок, 3 грудня, повідомляє агенція AFP з посиланням на власні джерела в аеропорту. Як зазначається, літак відбув о шостій годині вечора за місцевим часом з 50 повстанцями, їхнім супроводом та лікарями на борту.

Джерела в ООН також підтвердили евакуацію поранених повстанців з єменської столиці в якості "заходу з укріплення довіри", спрямованого на продовження переговорів цього місяця між хуситськими повстанцями та коаліцією на чолі з Саудівською Аравією.

У понеділок спецпосланник ООН щодо Ємену Мартін Гріффітс прибув до Сани для переговорів з повстанцями. Раніше єменські повстанці-хусити заявили, що хочуть припинити бойові дії та ракетні атаки на Саудівську Аравію під час підготовки до мирних переговорів за посередництва ООН.

Доля поранених хуситських повстанців стала причиною скасування попереднього раунду мирних переговорів у Женеві задля врегулювання тривалого конфлікту в Ємені. У вересні зустріч між сторонами збройного протистояння не відбулася через те, що делегація повстанців-хуситів не змогла прибути до Женеви.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже цілями бомбардувань часто стають лікарні, мечеті, житлові квартали, базари та похоронні чи весільні процесії.

Нині ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення країни - потребують гуманітарної допомоги. Сім мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.