 Поранених повстанців-хуситів евакуювали з Ємену літаком ООН - AFP | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Поранених повстанців-хуситів евакуювали з Ємену літаком ООН - AFP

50 хуситських повстанців відправили з Ємену чартерним літаком ООН на лікування до Оману, повідомляє AFP. Між тим в ООН називають це "заходом з укріплення довіри" перед новою спробою мирних переговорів.

Літак ООН в аеропорту Сани

Літак ООН в аеропорту Сани

Поранені єменські повстанці-хусити були евакуйовані чартерним літаком ООН зі столиці Ємену міста Сани на медичне лікування до Оману. Про це у понеділок, 3 грудня, повідомляє агенція AFP з посиланням на власні джерела в аеропорту. Як зазначається, літак відбув о шостій годині вечора за місцевим часом з 50 повстанцями, їхнім супроводом та лікарями на борту.

Джерела в ООН також підтвердили евакуацію поранених повстанців з єменської столиці в якості "заходу з укріплення довіри", спрямованого на продовження переговорів цього місяця між хуситськими повстанцями та коаліцією на чолі з Саудівською Аравією.

У понеділок спецпосланник ООН щодо Ємену Мартін Гріффітс прибув до Сани для переговорів з повстанцями. Раніше єменські повстанці-хусити заявили, що хочуть припинити бойові дії та ракетні атаки на Саудівську Аравію під час підготовки до мирних переговорів за посередництва ООН.

DW.COM

На тлі підготовки до мирних переговорів для врегулювання ситуації у Ємені повстанці-хусити просигналізували готовність до припинення бойових дій. (19.11.2018)

Упродовж останніх трьох років війни в Ємені внаслідок голоду в цій країні померло, за оцінками, до 85 тисяч дітей, кажуть у гуманітарній організації Save the Children. (21.11.2018)

Доля поранених хуситських повстанців стала причиною скасування попереднього раунду мирних переговорів у Женеві задля врегулювання тривалого конфлікту в Ємені. У вересні зустріч між сторонами збройного протистояння не відбулася через те, що делегація повстанців-хуситів не змогла прибути до Женеви.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже цілями бомбардувань часто стають лікарні, мечеті, житлові квартали, базари та похоронні чи весільні процесії.

Нині ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення країни - потребують гуманітарної допомоги. Сім мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.

Також за темою

Jemen | Huthi Rebellen

Повстанці-хусити в Ємені заявляють про готовність до припинення бойових дій 19.11.2018

На тлі підготовки до мирних переговорів для врегулювання ситуації у Ємені повстанці-хусити просигналізували готовність до припинення бойових дій.

Hungersnot im Jemen

Від голоду в Ємені померли, ймовірно, до 85 тисяч дітей - гуманітарна організація 21.11.2018

Упродовж останніх трьох років війни в Ємені внаслідок голоду в цій країні померло, за оцінками, до 85 тисяч дітей, кажуть у гуманітарній організації Save the Children.

USA l US-Konsulat in Basra soll geschlossen werden l Mike Pompeo

Вашингтон закликав припинити війну у Ємені 31.10.2018

Держсекретар США Майк Помпео закликав сторони припинити бойові дії та взаємне бомбардування в Ємені. У листопаді під егідою ООН мають початися консультації з цього питання.

Реклама

Докладно

Polen - 24. Weltklimakonferenz in Katowice - COP24 (picture-alliance/dpa/F. Dubray)

Скрутні часи для клімату

Піднесений настрій після підписання кліматичної угоди в Парижі змінився кардинально. Але надія ще є, вважає Єнс Турау. 

Зустріч Меркель з представниками німецьких міст, у яких перевищений рівень забруднення повітря

ФРН виділяє ще мільярд євро на боротьбу з брудним повітрям

Уряд ФРН збільшив фінансування програми боротьби із забрудненням повітря та виділив кошти на модернізацію двигунів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  