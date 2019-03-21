Попри рішення трибуналу Москва відмовляється звільнити українських моряків

Москва не змінить свою позицію щодо звільнення 24-х українських військових моряків, яких захопили в Керченській протоці у листопаді 2018 року. Долю моряків вирішить суд, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у понеділок, 27 травня.

"Позиція не може змінитися. Має закінчитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон і відбутися суд", - цитує Пєскова інформагенція "Інтерфакс".

Таким чином прес-секретар Володимира Путіна відповів на запитання видання "Ведомости" про те, чи змінить Москва свою думку після рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

Що вирішив трибунал

Міжнародний трибунал із морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну, а також повернути Україні три захоплені кораблі.

Суд не знайшов підтверджень російської версії про нібито провокаційну військову операцію України. Трибунал погодився з тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися з РФ без звернення до суду.

Київ очікує, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ трибуналу. Якщо цього не станеться, Київ просуватиме ідею нових санкцій щодо РФ.

РФ натомість стверджує, що Міжнародний трибунал з морського права не має юрисдикції для розгляду "керченського інциденту".

У листопаді 2018 року російські прикордонники зі зброєю в руках затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь". Кораблі прямували з Одеси до українського порту в Азовському морі. Суд у анексованому Криму арештував 24-х українських моряків до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада затриманих перевели до Москви. Відтоді арешт кілька разів продовжували.