 Попри переговори із США ″Талібан″ організував теракт у Кабулі: загинуло 16 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

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Новини

Попри переговори із США "Талібан" організував теракт у Кабулі: загинуло 16 осіб

Ціллю атаки став житловий комплекс для іноземців у Кабулі. Відповідальність за напад взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан" попри переговори зі США щодо мирного врегулювання.

Теракт у Кабулі

Постраждалі від теракту в Кабулі

Жертвами скоєного в понеділок, 2 вересня, ввечері в Кабулі терористичного нападу на житловий комплекс для іноземців стало 16 осіб. Про це у вівторок, 3 вересня, повідомив речник міністерства внутрішніх справ Афганістану під час пресконференції. За його словами, ще 119 цивільних осіб зазнали різноманітних поранень, передає інформагенція AFP.

За даними МВС, поблизу кварталу, де розташовані представництва гуманітарних та міжнародних організацій, а також посольства США та Великобританії, вибухнув начинений вибухівкою трактор. Після цього сталася стрілянина. Згодом поліція евакуювала з кварталу понад 400 іноземців, передає агенція новин epd.

Після теракту місцеві мешканці на знак протесту почали громадити барикади із автомобільних шин та згодом підпалили їх. У такий спосіб місцеве населення протестує проти того, що вони та їхні родини стають жертвами терактів, спрямованих проти іноземців. Місцеві жителі вимагали, щоб іноземні громадяни та організації залишили цей район.

За нападом стоїть рух "Талібан"

DW.COM

Кількість американських солдатів в Афганістані скоротиться до 8,6 тисячі, повідомив президент США Дональд Трамп. Переговори між Вашингтоном та талібами тривають. (30.08.2019)

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Відповідальність за цей теракт взяв на себе радикальний ісламістський рух "Талібан". Напад було скоєно само тоді, коли афганські ЗМІ повідомили про домовленості між США та талібами  щодо плану мирного врегулювання в Афганістані та виводу американських військ з цієї країни.

За даними афганського телеканалу TOLO News, згідно з цими домовленостями протягом кількох наступних місяців з Афганістану планується вивести близько п'яти тисяч американських військовослужбовців. Пентагон пообіцяв розпочати вивід своїх військ з п'ятьох військових баз. Утім, це відбудеться лише за наявності відповідних передумов. Натомість досягнуті домовленості передбачали зменшення кількості нападів з боку талібів, а також відмову з боку руху "Талібан" надавати притулок таким терористичним організаціям, як "Аль-Каїда". 

Попри проведення переговорів між американцями та талібами, останні значно посилили кількість нападів та атак у Афганістані. На минулих вихідних таліби атакували міста Кундуз та Пулі-Хумрі. Тоді їм вдалося захопили кілька важливих будівель, внаслідок перестрілок загинули десятки людей. 

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