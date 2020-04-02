 Попри коронавірус ФРН залучить сезонних працівників зі Східної Європи | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.04.2020

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Економіка

Попри коронавірус ФРН залучить сезонних працівників зі Східної Європи

По 40 тисяч сезонних робітників зі Східної Європи зможуть в'їхати до Німеччини у квітні і травні, але з дотриманням низки обмежень. Так німецький уряд прагне допомогти власним фермерам зі збором урожаю.

зібр полуниці в німеччині

Щороку Німеччина залучає десятки тисяч сезонних робітників з-за кордону для збору урожаю

Щоб запобігти проблемам зі збором урожаю, Німеччина дозволить в'їзд для 40 тисяч сезонних робітників зі Східної Європи у квітні, а також для аналогічної кількості у травні цього року. Такої згоди досягли міністерка сільського господарства ФРН Юлія Клекнер (Julia Klöckner) та німецьких міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у четвер, 2 квітня, повідомляє агенція AFP.

Згідно з розробленою концепцією, такі робітники мають в'їжджати та виїжджати винятково групами і лише на літаках. Крім того, вони мають пройти медичну перевірку. Також протягом перших 14 днів новоприбулі повинні жити і працювати лише окремо від інших працівників і не залишати територію господарства. Під час проведення робіт між працівниками повинна бути дотримана мінімальна необхідна дистанція. Якщо ж її дотримання забезпечити неможливо, то працівники мають носити маски та рукавички.

Крім того, додатково до цього німецький уряд планує залучити до роботи на полях та в теплицях у квітні та травні по 10 тисяч людей на внутрішньому ринку. Передбачається, що ними стануть безробітні, студенти, прохачі притулку та люди з неповною зайнятістю.

За даними міністерства сільського господарства ФРН, до кінця травня ця галузь господарства потребуватиме близько 100 тисяч сезонних робітників. Однак через запроваджену в Німеччині заборону на в'їзд з-за кордону, до країни змогли потрапити тільки близько 20 тисяч сезонних робітників. У німецькій асоціації фермерів уже заявили, що заборона на в'їзд може призвести до дефіциту овочів та фруктів та спричинити підвищення цін на них.

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