 Попри конфлікт, Токіо і Сеул погодилися підтримувати діалог | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2019

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Попри конфлікт, Токіо і Сеул погодилися підтримувати діалог

Лідери урядів Японії та Південної Кореї зустрілися на тлі торгівельного конфлікту та корейських історичних претензій.

Прем'єр-міністр Південної Кореї Лі Нак Йон (л) та прем'єр міністр Японії Сіндзо Абе під час зустрічі у Токіо

Прем'єр-міністр Південної Кореї Лі Нак Йон (л) та прем'єр міністр Японії Сіндзо Абе під час зустрічі у Токіо

Прем'єр-міністри Японії та Південної Кореї Сіндзо Абе і Лі Нак Йон зустрілися у четвер, 24 жовтня, в японській столиці Токіо на тлі гострої торгівельної суперечки, яку викликали корейські претензії, пов'язані із окупацією Корейського півострова до 1945 року. Як повідомляє інформаційна агенція dpa, глави урядів погодилися продовжувати діалог попри напругу між двома країнами.

Лі Нак Йон передав Сіндзо Абе особистого листа від президента Республіки Корея Мун Чже Іна, втім про його зміст не повідомляється.

Своєю чергою, Абе зазначив, що Японія розглядає Південну Корею як свого "важливого сусіда". Він також наголосив на важливості кооперації Токіо та Сеула з США з огляду на загрозу, яку для двох країн становить ракетна та атомна програми КНДР.

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Корейський півострів був японською колонією у 1910-1945 роках. Цей період спричинив недовіру, що з того часу панує між двома державами.

Торгівельна суперечка між Японією та Південною Кореєю розпочалася з запровадження Токіо жорсткішого контролю за експортом матеріалів, необхідних для виробництва електронних чіпів. Це рішення стало наслідком конфлікту через використання корейців для примусових робіт з боку японців під час колонізації півострова. З точки зору Сеула, Токіо досі не повною мірою визнав злочини, скоєні у той період, включно із примусом тисяч корейських жінок до проституції під час Другої світової війни.

У листопаді минулого року корейський верховний суд зобов'язав японську компанію Mitsubishi Heavy виплатити компенсації корейським робітникам за примусову працю під час колоніального правління Японії над півостровом. Японська компанія повинна виплатити від 71 190 доларів до 133 510 доларів кожному з десяти південнокорейських працівників або членам їхніх сімей. В Японії це рішення викликало протести. Представники Mitsubishi назвали його "дуже прикрим", а міністр закордонних справ Японії Таро Коно - "абсолютно неприйнятним". Токіо стверджує, що всі питання щодо компенсацій були вирішені між Токіо і Сеулом після підписання договору про відновлення дипломатичних зв'язків у 1965 році.

За місяць до цього південнокорейський верховний суд також зобов'язав іншу японську компанію Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. виплатити чотирьом позивачам компенсації по 87 680 доларів за використання примусової праці в часи війни.

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