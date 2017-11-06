Попаснянський водоканал – українське водопостачальне підприємство в Луганській області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Попаснянський водоканал". Попаснянський районний водоканал обслуговує міста як на підконтрольній українському уряду території Луганської області, так і низку міст, які опинились по інший бік лінії розмежування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.