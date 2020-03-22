Понад 70 тисяч українців доправлено додому з-за кордону - МЗС України

70 тисяч 137 громадян України змогли повернутися на батьківщину за сприяння українських дипломатичних установ за час від початку дії заходів протидії поширенню хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2. Про це повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України у понеділок, 23 березня.

"70 тисяч 137 громадян повернулися в Україну за сприяння дипломатичних установ України", - повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС" у Twitter.

18 українців лікують за кордоном

Крім того, 18 громадян України за кордоном проходять лікування від COVID-19: п'ять - у Німеччині, чотири - в Домініканській Республіці, по два - в Італії, Польщі і в Об'єднаних Арабських Еміратах, по одному - в Іспанії, Нідерландах і на Сейшельських островах, зазначається у повідомленні. За цими даними, одужали від хвороби вже шестеро українців: чотири - в Японії, один - в Італії та один - у Польщі.

Тим часом 155 громадян України за кордоном перебувають на карантині. Найбільше з них - у Польщі, загалом 105 українців. Також українці перебувають на карантині: у Бразилії - 16, у В'єтнамі - 8, у Німеччині - 7, у Йорданії - 4, в ОАЕ - 3, по два - в Молдові, Австралії та в США, і по одному українцю - в Катарі, в Китаї, на Кубі, в Нідерландах, у Румунії та в Чорногорії.

Як повідомлялося, раніше в Італіївнаслідок COVID-19 померли троє громадянок України.

Державна прикордонна служба повідомила про одного інфікованого

Цього ж дня Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомила, що виявлено коронавірус в однієї людини з 15 тисяч, які в'їхали до України 22 березня. Про це йдеться в повідомленні служби у понеділок, 23 березня, передає агентство "Українські новини".

Протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування про стан здоров'я та вимірювання температури у більш ніж 15 000 осіб. Як ідеться в повідомленні, у пункті пропуску "Бориспіль" під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Чоловікові провели експрес-тест, який показав позитивний результат, його одразу ж доправили до лікарні.

У понеділок Держприкордонслужба чекає на два евакуаційних поїзди - з Польщі, який оформлять у Львівській області прикордонники Мостиського загону, і поїзд "Рига - Київ", який оформлять у Києві.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Що робити з домашніми улюбленцями? Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков

