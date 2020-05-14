 Понад 40 відсотків представників ЛГБТІ у ЄС зазнають дискримінації - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2020

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Понад 40 відсотків представників ЛГБТІ у ЄС зазнають дискримінації - дослідження

43 відсотки гомосексуальних, бісексуальних, транс- та інтерсексуальних людей у ЄС та кількох інших країнах заявили, що почувалися дискримінованими протягом останнього року.

прайд, Берлін

Учасники прайду в Берліні, 2019 рік

Представники секс-меншин у Євросоюзі часто почуваються дискримінованими. Це випливає з опитування, проведеного у 2019 році на замовлення Агентства ЄС із основних прав (FRA). Результати опитування оприлюднили в четвер, 14 травня, на сайті організації.

Дослідники опитали майже 140 тисяч учасників у 27 країнах ЄС, а також Великобританії, Північній Македонії та Сербії. Це є наймасштабнішим дослідженням на цю тему, пишуть автори. Подібне опитування востаннє проводили у 2012 році. Результати нового дослідження свідчать про незначний прогрес у порівнянні з 2012-м роком, вказано на сайті FRA.

Так, 43 відсотки опитаних почувалися дискримінованими протягом останнього року. Це - на шість відсотків більше, ніж у 2012-му. Водночас більше опитаних серед гомосексуальних, бісексуальних, транс- та інтерсексуальних людей заявили, що мають змогу відкритіше, ніж раніше, жити з власною сексуальною ідентичністю, передає інформагенція AFP.

11 відсотків опитаних заявили, що пережили протягом останніх п'яти років тілесне або сексуальне насильство. Серед них більше транс- та інтерсексуальних людей.

За даними дослідження, про дискримінацію заявили більше транссексуалів. У 2012-му в цій групі дискримінованими почувалися 43 відсотки, у 2019-му - 60 відсотків.

Для транс- та інтерсексуалів відчуття дискримінації нерідко пов'язане з документами, які позначають особу і де необхідно вказувати стать. Іноді це викликає глузування, пишуть автори дослідження.

Для дослідження вперше опитали інтерсексуальних підлітків від 15 до 17 років. Інтерсексуальність - широкий термін, який описує людей, чию біологічну стать із різних причин неможливо визначити однозначно.

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