 Понад 330 рейсів скасовані в аеропорту Мюнхена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

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Новини

Понад 330 рейсів скасовані в аеропорту Мюнхена

Понад 700 пасажирів змушені були ночувати в мюнхенському аеропорту через скасування близько 330 рейсів. Хаос на летовищі був спричинений тим, що напередодні в зону безпеки другого терміналу безконтрольно проникла жінка.

Пасажири в аеропорту Мюнхена (28 липня 2018 року)

Пасажири в аеропорту Мюнхена (28 липня 2018 року)

Майже 330 рейсів були скасовані в аеропорту Мюнхена станом на неділю, 29 липня, повідомляє агенція dpa. Скасування та затримки рейсів торкнулися понад 32 тисячі пасажирів, поінформував речник аеропорту Мюнхена. Повідомляється, що найбільше постраждали рейси німецької авіакомпанії  Lufthansa та її партнерів.

У суботу, 28 липня, поліція отримала повідомлення про те, що невідома жінка пройшла в зону безпеки другого терміналу аеропорту, не пройшовши необхідний при цьому контроль. Через інцидент другий термінал мюнхенського аеропорту закрили. Майже 200 суботніх рейсів були скасовані, а ще 60 затримані.

Внаслідок цього понад 700 пасажирів змушені були ночувати в мюнхенському аеропорту. Ще сотні пасажирів розмістилися в готелях. Аеропорт Мюнхена - другий за завантаженістю повітряний порт Німеччини. Федеральна поліція Баварії повідомила, що жінку, котра спричинила хаос в аеропорту знайшли і ідентифікували. Чи очікує її якесь покарання - не повідомляється.

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