 Понад 200 постраждалих і 195 затриманих під час протестів у Алжирі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Понад 200 постраждалих і 195 затриманих під час протестів у Алжирі

У сутичках із поліцією в столиці Алжиру постраждали понад 100 цивільних. 195 людей затримали. Також повідомляється про 112 травмованих правоохоронців.

протести в Алжирі, поліція, протестувальники, сутички

Спецпідрозділи поліції застосували сльозогінний газ щодо демонстрантів у місті Алжир

Понад 100 цивільних отримали травми внаслідок сутичок із поліцією у столиці Алжиру - місті Алжир - у п'ятницю, 8 березня. У цей день десятки тисяч людей протестували проти балотування на п'ятий термін чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки. Протестні акції почалися мирно, однак пізніше дійшло до конфліктів із правоохоронцями, передає інформагенція dpa.

Цивільні постраждали від ґумових куль і сльозогінного газу, який застосували силовики, повідомили в суботу, 9 березня, в найбільшій лікарні міста Алжир. Окрім того, деякі демонстранти дістали ушкодження від каміння.

Правоохоронці затримали 195 людей, зазначили в суботу в Управлінні національної безпеки. Там додали, що 112 поліцейських були травмовані під час протестів.

Гурт невідомих увірвався у п'ятницю до Національного музею античності в Алжирі. Усередині споруди спалахнув вогонь. Повідомляється про низку викрадених експонатів.

Міністерство вищої освіти Алжиру в суботу несподівано подовжило весняні канікули для студентів. Перерва в навчанні почнеться 10 березня замість 21-го і триватиме до 4 квітня. Під час канікул студентські гуртожитки в Алжирі зачиняють. У протестах проти п'ятого терміну для Бутефліки активну участь беруть тисячі студентів у різних містах країни.

Алжир, протести, Абдельазіз Бутефліка

Протестувальниці в Алжирі 8 березня

Масові протести в Алжирі тривають вже кілька тижнів. Акції 8 березня були наймасовішими, кількість демонстрантів, за різними оцінками, становила від кількох десятків до сотень тисяч, пише dpa. Окрім столиці, протестували у провінціях Батна, Буйра, Скікда і Мсійра.

Чому в Алжирі протестують

Масове невдоволення спалахнуло після того, як стало відомо, що Бутефліка планує балотуватися на новий термін. Чинний президент очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду.

Нещодавно Бутефліці виповнилося 82 роки. Політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Бутефліка рідко з'являється на публіці й нині перебуває у лікарні в Швейцарії.

Чергові президентські вибори в Алжирі мають відбутися 18 квітня 2019 року. Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє чинному президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.

DW.COM

В Алжирі з новою силою розгорілися протести проти президента Бутефліки

Десятки тисяч людей в місті Алжирі протестують проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін. Не минулося без сутичок з поліцією. (08.03.2019)  

Президент Алжиру попри масові протести йде на п'ятий термін

82-річний Абдельазіз Бутефліка подав документи для участі у виборах президента Алжиру й водночас пообіцяв не перебувати на посаді весь термін. Десятки тисяч алжирців протестували проти його наміру (03.03.2019)  

Під час протестів у Алжирі були травмовані майже 200 людей

За офіційними даними алжирської влади, 183 особи були травмовані під час протестів у країні 1 березня. Демонстранти невдоволені рішенням президента Бутефліки вкотре балотуватися на виборах. (02.03.2019)  

Також за темою

Algerien Präsidentschaftswahlen l Proteste

В Алжирі з новою силою розгорілися протести проти президента Бутефліки 08.03.2019

Десятки тисяч людей в місті Алжирі протестують проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін. Не минулося без сутичок з поліцією.

Algerien Proteste gegen Verlängerung Amtszeit Präsident Abdelaziz Bouteflika

Президент Алжиру попри масові протести йде на п'ятий термін 03.03.2019

82-річний Абдельазіз Бутефліка подав документи для участі у виборах президента Алжиру й водночас пообіцяв не перебувати на посаді весь термін. Десятки тисяч алжирців протестували проти його наміру

Algerien Proteste Demonstration

Під час протестів у Алжирі були травмовані майже 200 людей 02.03.2019

За офіційними даними алжирської влади, 183 особи були травмовані під час протестів у країні 1 березня. Демонстранти невдоволені рішенням президента Бутефліки вкотре балотуватися на виборах.

Реклама

Докладно

Президент України Петро Порошенко

Корупційна бомба для Петра Порошенка

Про корупційний скандал зі зброєю в Україні та його наслідки для президента Порошенка - Сергій Руденко для DW.  

Deutschland Messe ITB Berlin 2019 l Vorbereitung (picture-alliance/dpa/B. von Jutrcenka)

ITB-2019 в Берліні: між політикою та жагою до пригод

Туризм у світі переживає бум, але й стикається і з викликами - змінами клімату та політичними кризами.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  