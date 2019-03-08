Понад 200 постраждалих і 195 затриманих під час протестів у Алжирі

Понад 100 цивільних отримали травми внаслідок сутичок із поліцією у столиці Алжиру - місті Алжир - у п'ятницю, 8 березня. У цей день десятки тисяч людей протестували проти балотування на п'ятий термін чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки. Протестні акції почалися мирно, однак пізніше дійшло до конфліктів із правоохоронцями, передає інформагенція dpa.

Цивільні постраждали від ґумових куль і сльозогінного газу, який застосували силовики, повідомили в суботу, 9 березня, в найбільшій лікарні міста Алжир. Окрім того, деякі демонстранти дістали ушкодження від каміння.

Правоохоронці затримали 195 людей, зазначили в суботу в Управлінні національної безпеки. Там додали, що 112 поліцейських були травмовані під час протестів.

Гурт невідомих увірвався у п'ятницю до Національного музею античності в Алжирі. Усередині споруди спалахнув вогонь. Повідомляється про низку викрадених експонатів.

Міністерство вищої освіти Алжиру в суботу несподівано подовжило весняні канікули для студентів. Перерва в навчанні почнеться 10 березня замість 21-го і триватиме до 4 квітня. Під час канікул студентські гуртожитки в Алжирі зачиняють. У протестах проти п'ятого терміну для Бутефліки активну участь беруть тисячі студентів у різних містах країни.

Протестувальниці в Алжирі 8 березня

Масові протести в Алжирі тривають вже кілька тижнів. Акції 8 березня були наймасовішими, кількість демонстрантів, за різними оцінками, становила від кількох десятків до сотень тисяч, пише dpa. Окрім столиці, протестували у провінціях Батна, Буйра, Скікда і Мсійра.

Чому в Алжирі протестують

Масове невдоволення спалахнуло після того, як стало відомо, що Бутефліка планує балотуватися на новий термін. Чинний президент очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду.

Нещодавно Бутефліці виповнилося 82 роки. Політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Бутефліка рідко з'являється на публіці й нині перебуває у лікарні в Швейцарії.

Чергові президентські вибори в Алжирі мають відбутися 18 квітня 2019 року. Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє чинному президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.