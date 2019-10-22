Понад 170 тисяч людей вийшли на ЛГБТ-парад в Тайбеї

На вулиці Тайбея вийшло більше 170 тисяч учасників, щоб приєднатися до найбільшого ЛГБТ-параду в Азії. У травні цього року влада Тайваню легалізувала одностатеві шлюби.
Понад 170 тисяч людей вийшли у суботу, 26 жовтня, на вулиці столиці Тайваню Тайбея для участі в параді представників ЛГБТ-спільноти. Про таку кількість учасників повідомила місцева інформагенція CNA, посилаючись на дані організаторів масового заходу. Нинішній прайд в столиці Тайваню вважається найбільшим у Азії.
Учасники гейпараду вимагали більше прав для представників секс-меншин, а саме геїв, лесбійок, бісексуалів та трансгендерів. Ті, хто приєдналися до параду, розділилися на більш ніж 200 груп та попрямували до центру столиці Тайваню.
Потім натовп учасників в строкатих костюмах та з веселковими прапорами пройшов ходою повз президентський палац.
Проведений масовий захід у Тайбеї став першим з того часу, як влада Тайваню легалізувала одностатеві шлюби у травні цього року. Відтоді там було зареєстровано 2150 одностатевих шлюбів, нагадує інформагенція dpa.
Учасники акції "Одеса-Прайд 2019" провели пішу ходу. За даними поліції, вдалося уникнути сутичок між учасниками та противниками акції. (31.08.2019)
Геннадій Кернес заявив, що переймається через те, що "в прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду", тому місцева влада хоче звернутися до суду з проханням про обмеження проведення Маршу рівності. (02.09.2019)