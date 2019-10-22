Понад 170 тисяч людей вийшли на ЛГБТ-парад в Тайбеї

Понад 170 тисяч людей вийшли у суботу, 26 жовтня, на вулиці столиці Тайваню Тайбея для участі в параді представників ЛГБТ-спільноти. Про таку кількість учасників повідомила місцева інформагенція CNA, посилаючись на дані організаторів масового заходу. Нинішній прайд в столиці Тайваню вважається найбільшим у Азії.

Учасники гейпараду вимагали більше прав для представників секс-меншин, а саме геїв, лесбійок, бісексуалів та трансгендерів. Ті, хто приєдналися до параду, розділилися на більш ніж 200 груп та попрямували до центру столиці Тайваню.

Потім натовп учасників в строкатих костюмах та з веселковими прапорами пройшов ходою повз президентський палац.

Прайд у Тайбеї вважається найбільшим у Азії

Проведений масовий захід у Тайбеї став першим з того часу, як влада Тайваню легалізувала одностатеві шлюби у травні цього року. Відтоді там було зареєстровано 2150 одностатевих шлюбів, нагадує інформагенція dpa.