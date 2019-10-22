 Понад 170 тисяч людей вийшли на ЛГБТ-парад в Тайбеї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2019

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Новини

Понад 170 тисяч людей вийшли на ЛГБТ-парад в Тайбеї

На вулиці Тайбея вийшло більше 170 тисяч учасників, щоб приєднатися до найбільшого ЛГБТ-параду в Азії. У травні цього року влада Тайваню легалізувала одностатеві шлюби.

Учасники гейпараду в Тайбеї

Учасники гейпараду в Тайбеї

Понад 170 тисяч людей вийшли у суботу, 26 жовтня, на вулиці столиці Тайваню Тайбея для участі в параді представників ЛГБТ-спільноти. Про таку кількість учасників повідомила місцева інформагенція CNA, посилаючись на дані організаторів масового заходу. Нинішній прайд в столиці Тайваню вважається найбільшим у Азії.

Учасники гейпараду вимагали більше прав для представників секс-меншин, а саме геїв, лесбійок, бісексуалів та трансгендерів. Ті, хто приєдналися до параду, розділилися на більш ніж 200 груп та попрямували до центру столиці Тайваню.

Потім натовп учасників в строкатих костюмах та з веселковими прапорами пройшов ходою повз президентський палац.

Учасники гейпараду в Тайбеї

Прайд у Тайбеї вважається найбільшим у Азії

Проведений масовий захід у Тайбеї став першим з того часу, як влада Тайваню легалізувала одностатеві шлюби у травні цього року. Відтоді там було зареєстровано 2150 одностатевих шлюбів, нагадує інформагенція dpa.

Дивитись відео 05:05

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