 Понад 10 тисяч людей померли через коронавірус в Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2020

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Новини

Понад 10 тисяч людей померли через коронавірус в Італії

За останню добу в Італії зафіксували 889 нових смертей через ускладнення, викликані коронавірусом. Таким чином, кількість жертв пандемії в країні перевищила 10 тисяч людей.

Відділення реанімації у лікарні в Мілані

Відділення реанімації у лікарні в Мілані

В Італії у суботу ввечері, 28 березня, офіційно зареєстрували 889 нових жертв, які померли  внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Італії. Загальна кількість померлих внаслідок коронавірусу в країні становить 10 023 осіб.

Нагадаємо, що напередодні в Італії зафіксували максимальну за добу кількість померлих - 969 людей. Всього в Італії коронавірусом інфіковані 92472 особи. Це - друга у світі країна після США за кількістю заражених новим вірусом людей.

В Італії діють жорсткі обмеження, мета яких - сповільнити подальше поширення коронавірусу. Влада країни, скоріше за все, продовжить жорсткий загальнонаціональний карантин, термін чинності якого спливає 3 квітня. Найбільше від коронавірусу постраждали північні регіони Італії.

Німеччина вже доставила декількох важкохворих італійських пацієнтів до себе на лікування.

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