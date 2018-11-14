Понад два мільярди людей на Землі не мають доступу до питної води - ООН

Понад два мільярди людей на планеті - близько 2,1 мільярда - не мають на даний момент постійного доступу до чистої питної води. Ще двічі більша кількість людей, 4,3 мільярда осіб, живуть, не маючи безпечних санітарних умов. Про це йдеться у щорічній доповіді ЮНЕСКО про освоєння водних ресурсів у світі (World Water Development Report), що була оприлюднена у вівторок, 19 березня.

Половина населення Землі, яка не має достатньо чистої питної води у своєму розпорядженні, живе у країнах Африки. І лише 24 відсотки населення африканських країн на південь від Сахари мають доступ до безпечної питної води. Найбільше обмежені у доступі до питної води та безпечних санітарних умов ті групи населення, які зазнають дискримінації за тією чи іншою ознакою - за статтю, віком, соціально-економічним статусом, етнічним походженням, релігійною приналежністю, мовою тощо, повідомляє агенція dpa.

Окремо наголошується на нерівних умовах розподілу питної води між бідними та багатими мешканцями Землі. За словами головного укладача звіту Ріка Коннора, у містах багаті сім'ї, що мешкають в будинках із водозабезпеченням, платять за літр води у 10-20 разів менше, ніж бідне населення, що живе у нетрях та вимушене купувати воду.

У звіті також робиться невтішний прогноз, що у майбутньому ситуація із водозабезпеченням на планеті лише погіршиться, що своєю чергою негативно вплине на світову економіку. Так, до 2050 року 45 відсотків світового ВВП та 40 відсотків світового виробництва зернових опиниться під загрозою через шкоду, завдану людиною навколишньому середовищу, та брак водних ресурсів.