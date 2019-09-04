Помер французький модельєр П'єр Карден

Всесвітньо відомий паризький модельєр П'єр Карден помер у вівторок, 29 грудня. Про це йдеться у повідомленні Французької академії вишуканих мистецтв.

Про смерть Кардена повідомив також і французький телеканал BFMTV. "Помер знаменитий кутюр'є П'єр Карден, останнє велике ім'я золотого віку французького haute couture. Стилістові, футуристичні творіння якого сколихнули 1960-ті роки, було 98 років", - йдеться у повідомленні.

Революціонер світу моди

Карден, який встиг попрацювати з такими будинками моди, як Christian Dior, згодом заснував власний будинок моди і назвав його власним ім'ям. Саме своє ім'я він першим серед дизайнерів почав розміщувати на усіх можливих видах своєї продукції, започаткувавши цю традицію і для інших модних брендів.

Відомий своїм геометричним дизайном у сфері високої моди, він здійснив ще одну революцію у світі моди, одним з перших розпочавши продаж власного одягу в універмагах наприкінці 1950-их років. Таким чином Карден став піонером, що наблизив моду до широких мас.

Останнім часом дизайнер перестав створювати нові колекції під власним ім'ям, але залишався активним у сфері моди, відвідуючи вечірки та допомагаючи розвитку молодших колег. Серед його найбільш відомих підопічних є і дизайнер Жан-Поль Готьє.