Помер радянський і російський співак Йосип Кобзон

У Росії в четвер, 30 серпня, помер співак, народний артист СРСР, а також депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон. Він помер у віці 80 років після тривалої хвороби. У 2005 році у нього діагностували рак, він переніс не менше двох операцій, а також сеанси хіміотерапії. 26 липня його госпіталізували.

Йосип Кобзон народився в місті Часів Яр Донецької області. Здобув популярність у 1964 році, коли виконав пісню "А у нас у дворі" і став лауреатом всеросійського конкурсу артистів естради й лауреатом конкурсу в Сопоті (Польща).

Кобзон обирався народним депутатом СРСР, депутатом Держдуми РФ кількох скликань. Він був членом партії "Єдина Росія" з 2003 року. Кобзон підтримав політику Кремля щодо України. Він кілька разів відвідував так звану "Донецьку народну республіку", де йому присвоїли звання "героя "ДНР".

У 2014 році Кобзон підписав звернення діячів культури Росії на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо України, зокрема анексії Криму. У жовтні 2014 року Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до країни через його політичну позицію, а у 2015 році мінкульт України вніс його у чорний список діячів культури. Окрім того, Україна запровадила проти нього санкції.