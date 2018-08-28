 Помер радянський і російський співак Йосип Кобзон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Помер радянський і російський співак Йосип Кобзон

На 81-му році життя після тривалої хвороби помер радянський і російський співак і депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон. Останні роки він активно підтримував політику Путіна щодо України.

Йосип Кобзон помер у віці 80 років

Йосип Кобзон помер у віці 80 років

У Росії в четвер, 30 серпня, помер співак, народний артист СРСР, а також депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон. Він помер у віці 80 років після тривалої хвороби. У 2005 році у нього діагностували рак, він переніс не менше двох операцій, а також сеанси хіміотерапії. 26 липня його госпіталізували.

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У МЗС Італії підтвердили DW видачу візи Йосипу Кобзону попри санкції, пояснивши це гуманітарними причинами. (01.09.2015)

Мінкультури опублікувало список із 14 діячів культури, які "загрожують національній безпеці України". До переліку потрапили російські співаки і кіноактори. (08.08.2015)

Йосип Кобзон народився в місті Часів Яр Донецької області. Здобув популярність у 1964 році, коли виконав пісню "А у нас у дворі" і став лауреатом всеросійського конкурсу артистів естради й лауреатом конкурсу в Сопоті (Польща).

Кобзон обирався народним депутатом СРСР, депутатом Держдуми РФ кількох скликань. Він був членом партії "Єдина Росія" з 2003 року. Кобзон підтримав політику Кремля щодо України. Він кілька разів відвідував так звану "Донецьку народну республіку", де йому присвоїли звання "героя "ДНР".

У 2014 році Кобзон підписав звернення діячів культури Росії на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо України, зокрема анексії Криму. У жовтні 2014 року Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до країни через його політичну позицію, а у 2015 році мінкульт України вніс його у чорний список діячів культури. Окрім того, Україна запровадила проти нього санкції.

 

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