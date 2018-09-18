Помер президент В'єтнаму

Президент В'єтнаму Чан Дай Куанг помер у військовій лікарні зранку п'ятниці, 21 вересня. Про це повідомляє державне телебачення східноазійської країни.

Смерть спричинена "серйозною хворобою попри всі зусилля вітчизняних та міжнародних лікарів", наводить уривок з повідомлення агенція Reuters. У повідомленні уряду В'єтнаму про смерть президента жодних подробиць не повідомляється, передає агентство dpa.

До президентського посту Чан був міністром громадської безпеки у 2011-2016. Він також був членом Політбюро Комуністичної партії В'єтнаму.